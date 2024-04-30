Σήμερα αναμένεται να γίνει γνωστό πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς αύριο Πρωτομαγιά.

Η απεργία, με απόφαση του υπουργείου Εργασίας, έχει μεταφερθεί για την Τρίτη του Πάσχα, ωστόσο αρκετοί κλάδοι ανακοίνωσαν απεργιακές κινητοποιήσεις, ανάμεσά τους και αυτοί των μέσων μεταφοράς.

Η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ καλούν στη 24ωρη γενική απεργία για την Εργατική Πρωτομαγιά, την Τετάρτη 1η Μαΐου, στο συλλαλητήριο των συνδικάτων στις 11.00 το πρωί, στην Πλατεία Κλαυθμώνος, και στα συλλαλητήρια των εργατικών κέντρων.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

Απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς, συμμετέχοντας στο κάλεσμα της ΓΣΕΕ, την Τετάρτη 1 Μαΐου, λόγω του εορτασμού της Πρωτομαγιάς 2024.

Οριστικές αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν τη Μεγάλη Τετάρτη τα μέσα μεταφοράς αναμένεται να γίνουν γνωστές σήμερα.

Με στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 π.μ. και ακολούθως από τις 9 μ.μ. έως τη λήξη της βάρδιας θα συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά τη Μεγάλη Τετάρτη οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΑ. Συνεπώς, τα λεωφορεία θα κινηθούν στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Hellenic Train: Πώς θα κινηθούν τα τρένα την Πρωτομαγιά

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας:

·Στο τμήμα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα: 52,53,56 και 57

·Στο τμήμα Λάρισα - Θεσσαλονίκη - Λάρισας: 1591,1592,2593,2594,1597 και 1598

·Στο τμήμα Πειραιάς - Κιάτο - Πειραιάς: 1300,1305,1318,1323,1326 και 2301

·Στο τμήμα Πειραιάς - Αεροδρόμιο - Πειραιάς: 1206,1207,1222,1223,1230 και 1231

·Στο τμήμα Αθήνα - Χαλκίδα - Αθήνα: 1532,1535,1550,1553,2530 και 2533

Στο τμήμα Κιάτο - Πάτρα - Κιάτο θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων:

Από Πάτρα C15 (14:25) και C23 (18:25)

Από Κιάτο C14 (16:05) και C24 (20:05)

Επίσης, λόγω της απεργίας τροποποιούνται τα παρακάτω δρομολόγια:

Στο τμήμα Πειραιάς-Κιάτο-Πειραιάς:

Σήμερα, Μ. Τρίτη (30/4), οι αμαξοστοιχίες 2302 και 2304 θα πραγματοποιήσουν το δρομολόγιο τους από Πειραιά προς Άνω Λιόσια με τρένο και στο τμήμα 'Ανω Λιόσια - Κιάτο θα υποκατασταθούν με λεωφορεία.

Στο τμήμα Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα:

Την Μ. Τρίτη 30.04.2024 η αμαξοστοιχία 2534 θα εκτελεστεί από Αθήνα προς Αφίδναι με τρένο και στο τμήμα Αφίδναι - Χαλκίδα θα υποκατασταθεί με λεωφορείο. Επίσης, η αμαξοστοιχία 2539 στο τμήμα Χαλκίδα - Οινόη θα υποκατασταθεί με λεωφορείο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό μπορεί να συμβουλευτεί τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων (https://tickets.hellenictrain.gr/), την εφαρμογή της Hellenic Train για κινητές συσκευές (HellenicTrain App), ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Δεμένους τους κάβους θα έχουν αύριο τα πλοία στα λιμάνια, αύριο Πρωτομαγιά που συμπίπτει με την έξοδο των εκδρομέων του Πάσχα καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία αποφάσισε τη συμμετοχή της στην πανελλαδική-πανεργατική 24ωρη απεργία που προκήρυξε η ΓΣΕΕ.

Η απεργία, που αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων πανελλαδικά, θα αρχίσει στις 00:01 ώρα τα ξημερώματα της Μεγάλης Τετάρτης 1/5 και θα λήξει στις 24:00 της ίδιας ημέρας.

