Θρίαμβο για την αντιπολίτευση καταδεικνύουν τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών στην Τουρκία, η οποία κατάφερε να κερδίσει τις τρεις μεγάλες πόλεις, Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα και Σμύρνη σημειώνοντας μάλιστα μία μεγάλη ανατροπή καθώς για πρώτη φορά από το 2002 το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα κερδίζει στην επικράτεια με το ποσοστό να αναμένεται να φτάσει στο 40%.

Αντιθέτως το αποτέλεσμα συνιστά βαριά ήττα για τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που η ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης αποτελούσε προσωπικό στοίχημα.

Σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από αυτές τις εκλογές είναι το γεγονός ότι το ΑΚΡ είναι πλέον το δεύτερο κόμμα σε επίπεδο επικράτειας και το CHP πρώτο. Στις βουλευτικές εκλογές, στις 14 Μαΐου πέρυσι η εικόνα ήταν αντίστροφη, το ΑΚΡ ήταν πρώτο με ποσοστό 36,30% και το CHΡ δεύτερο με 25,80%

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Με καταμετρημένο το 72,43% των ψήφων, ο Ιμάμογλου λαμβάνει 50,37%, ενώ ο Μουράτ Κουρούμ, ο υποψήφιος από το Κόμμα AKP του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, λαμβάνει το 40,90%.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, φαίνεται ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών μας σε εμάς, η πίστη τους σε εμάς απέδωσε καρπούς», είπε ο Ιμάμογλου για τα πρώτα αποτελέσματα.

Το ίδιο σκηνικό νίκης παρατηρείται και στην Άγκυρα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα με τη διαφορά να υπερβαίνει τις 24 μονάδες μεταξύ του Μανσούρ Γιαβάς και του εκλεκτού του Ερντογάν Τουργκούτ Αλτινόκ.

Ειδικότερα, ο Μανσούρ Γιαβάς που προέβη σε δήλωση με την οποία ανακοίνωσε τη νίκη του, προηγείται με διαφορά άνω των 24 μονάδων με 58,79% στο 47,73% των καταμετρημένων ψήφων έναντι 33,30% του Τουργκούτ Αλτινόκ. Ο νυν δήμαρχος Άγκυρας ανακοίνωσε μάλιστα τη νίκη του με ανάρτηση στο Χ.

Merhaba güzel Başkentin güzel yürekli insanları. 😊



Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. ✅



Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum. 🇹🇷#AnkaraKazandı — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 31, 2024

Στη Σμύρνη, το CHP διατηρεί την ηγεσία της πόλης, με τον Τζεμιλ Τουγκαι να συγκεντρώνει το 48,22% και τον Χαμζά Νταγ (ΑΚΡ) στο 37,07%, με την ενσωμάτωση στο 66,35.

Η συμμετοχή ήταν περίπου 76%, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Περίπου 594.000 μέλη του προσωπικού ασφαλείας ήταν σε υπηρεσία σε όλη τη χώρα για να εξασφαλίσουν ότι η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ομαλά.

Η επόμενη μέρα για τον Ερντογάν

Η Κωνσταντινούπολη των 16 εκατομμυρίων κατοίκων επισήμως, ίσως και των 20 εκατομμυρίων ανεπίσημα, πληθυσμιακά είναι μεγαλύτερη από 131 χώρες του κόσμου, παράγει το 30 έως 40% του τουρκικού ΑΕΠ, διαχειρίζεται έναν τεράστιο προϋπολογισμό και κατέχει τα ακριβότερα «φιλέτα» ακίνητης περιουσίας στη χώρα. Η μεγαλούπολη θα ήταν σημαντικό «περιουσιακό στοιχείο» για να ενισχύσει την εξουσία του ο Ερντογάν.

Το πολιτικό σκηνικό τώρα την επόμενη ημέρα για τον Ερντογάν, μετά τη νίκη Ιμάμογλου, είναι εντελώς διαφορετικό και ο Τούρκος πρόεδρος θα πρέπει να βρει τρόπους διαχείρισης με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Σε όλη τη διάρκεια της δημαρχιακής θητείας του και της προεκλογικής εκστρατείας ο Ιμάμογλου είχε να αντιμετωπίσει ολόκληρο τον κυβερνητικό μηχανισμό, αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η ετερόκλητη συμμαχία των κομμάτων της αντιπολίτευσης στις περυσινές προεδρικές εκλογές διελύθη εις τα εξ ων συνετέθη και κατέρχεται σε αυτές τις εκλογές κατακερματισμένη.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ιμάμογλου κατόρθωσε να συσπειρώσει ένα ευρύτερο κοινό από τους ψηφοφόρους του CHP, που είναι λιγότερο από το 30% στην Κωνσταντινούπολη. Το κοινό αυτό εκτιμάται ότι προέρχεται κυρίως από τους Κούρδους ψηφοφόρους και τους νέους και το δεξιό Καλό Κόμμα της πρώην υπουργού Εσωτερικών, Μεράλ 'Ακσενερ.

Σύμφωνα με αναλυτές, τα αποτελέσματα πιθανότατα αντανακλούν εν μέρει την οικονομική πίεση που οφείλεται στον πληθωρισμό σχεδόν 70%, με τους δυσαρεστημένους Κούρδους και Ισλαμιστές ψηφοφόρους να καταψηφίζουν το AKP.

Το αποτέλεσμα αναμένεται να διαμορφώσει από πολλές απόψεις το πολιτικό μέλλον της Τουρκίας με πρώτο στοίχημα για τον Εκρέμ Ιμάμογλου να μπορέσει να ανασυγκροτήσει την αντιπολίτευση κατά του Ερντογάν και να διεκδικήσει την προεδρία της χώρας στις επόμενες εκλογές του 2028.

Το διακύβευμα για το ποιος θα κερδίσει την Κωνσταντινούπολη, εξηγούν αναλυτές, τόσο πρακτικό όσο και συμβολικό, ήταν υψηλό. Σε μία πρώτη ανάγνωση φαίνεται ότι η ήττα για το κυβερνών κόμμα θα αποτελέσει εμπόδιο για τον Ερντογάν να εδραιώσει την αυταρχική και ισλαμιστική διακυβέρνησή του.

Την ίδια ώρα η κοσμική αντιπολίτευση έχει την ευκαιρία για να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της, και να αμφισβητήσει σε μελλοντικό χρόνο με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές του 2028 το σημερινό κυβερνητικό μπλοκ και την εδραίωση ενός ολοένα πιο εξισλαμιστικού και αυταρχικού συστήματος.

Η επικράτηση του Ιμάμογλου τον καθιστά τον μοναδικό πολιτικό του τελευταίου τετάρτου του αιώνα που μπόρεσε να κερδίσει τον Ερντογάν.

Ως δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και στέλεχος της αντιπολίτευσης, ο Ιμάμογλου πλέον αποτελεί αναμφισβήτητα το κύριο εμπόδιο στην αλλαγή του συντάγματος από τον Ερντογάν για την επέκταση της διακυβέρνησής του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.