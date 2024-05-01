Παναθηναϊκός: «Ποντάρει» στους Έλληνες και την εμπειρία τους

Οι πιο έμπειροι και ”μπαρουτοκαπνισμένοι΄” παίκτες του πράσινου ρόστερ είναι Έλληνες και σε αυτό πρέπει να στοχεύσει ο Αταμάν για τον τελικό της Πέμπτης.

Φυσικά μιλάμε για τον Κώστα Σλούκα και τον Ιωάννη Παπαπέτρου που αποτελούν τους πιο έμπειρους σε ματς ”ειδικών συνθηκών”. Οι δυο Έλληνες παίκτες έχουν παίξει πολλά ματς με παρόμοιο βάρος και δυσκολία και σίγουρα η εμπειρία τους θα φανεί χρήσιμη ενόψει του τελικού της Πέμπτης.

