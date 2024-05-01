Χιλιάδες μίλια μακριά από τις διαδηλώσεις στις πανεπιστημιουπόλεις που διχάζουν τους Αμερικανούς, οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους στους φοιτητές για την αλληλεγγύη τους.

Οι Παλαιστίνιοι γράφουν μηνύματα ευγνωμοσύνης και συμπαράστασης προς το φιλοπαλαιστινιακό φοιτητικό κίνημα σε σκηνές στη νότια πόλη Ράφα, όπου περίπου ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι έχουν αναζητήσει καταφύγιο από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, αναφέρουν οι New York Times.

Displaced Palestinians express gratitude to students protesting in American universities in solidarity with Gaza and condemning Israel's genocide. pic.twitter.com/L673QzS3sa — Quds News Network (@QudsNen) April 27, 2024

«Ευχαριστούμε, αμερικανικά πανεπιστήμια», έγραφε ένα μήνυμα που καταγράφηκε σε βίντεο. «Ευχαριστούμε, φοιτητές για την αλληλεγγύη σας προς τη Γάζα, το μήνυμά σας έφτασε» σε εμάς, αναφέρεται σε άλλο μήνυμα.

Η ένταση έχει αυξηθεί σε πανεπιστημιουπόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την αστυνομία να συλλαμβάνει εκατοντάδες ανθρώπους την ώρα που συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και φιλοπαλαιστινίων διαδηλωτών λαμβάνουν χώρα σε πολλά πανεπιστήμια της Αμερικής.

Οι διαδηλωτές έχουν ζητήσει από τα πανεπιστήμια να αποχωρήσουν από εταιρείες που έχουν δεσμούς με το Ισραήλ.

Οι Παλαιστίνιοι «είναι πολύ χαρούμενοι που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που στέκονται μαζί μας», είπε ο Μοχάμεντ αλ-Μπαραντέι, ένας 24χρονος που αποφοίτησε πρόσφατα από το οδοντιατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αλ-Αζχάρ, ο οποίος μίλησε τηλεφωνικά από τη Ράφα.

Palestinians in Gaza express their gratitude to university students across the U.S.



“From Rafah, we send you strength”



“Thank you students of Columbia University” pic.twitter.com/k3lPSDH389 — Layan J 🇵🇸 (@resist_toexist) April 26, 2024

«Το ιδιαίτερο είναι ότι αυτό συμβαίνει στην Αμερική και ότι οι άνθρωποι εκεί είναι ακόμα ενήμεροι και η ευαισθητοποίηση αυξάνεται καθημερινά για την παλαιστινιακή υπόθεση», πρόσθεσε.

Ο Άκραμ αλ Σάτρι, ένας 47χρονος ανεξάρτητος δημοσιογράφος που βρίσκεται σε καταφύγιο στη Ράφα, είπε ότι οι κάτοικοι της Γάζας «παρακολουθούν με ελπίδα και ευγνωμοσύνη το φοιτητικό κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Για εμάς αυτό είναι μια αχτίδα ελπίδας σε εθνικό επίπεδο», πρόσθεσε σε φωνητικό μήνυμα την Τετάρτη.

Η Bisan Owda, μια 25χρονη Παλαιστίνια που καταγράφει τον πόλεμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στους περισσότερους από 4,5 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram ότι οι διαδηλώσεις στην πανεπιστημιούπολη της έδωσαν μία αισιοδοξία.

«Έζησα όλη μου τη ζωή στη Λωρίδα της Γάζας και δεν ένιωσα ποτέ ελπίδα όπως τώρα», είπε η κ. Owda.



Πηγή: skai.gr

