Ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό συνέβη την Δευτέρα 22 Απριλίου στον περιφερειακό του Καρέα, στο ύψος της Καισαριανής, όπου οδηγός τράκαρε το όχημά του και συνέχιζε να οδηγεί με σμπαραλιασμένο αυτοκίνητο ανενόχλητος.

Οδηγός αυτοκινήτου - αφού πρώτα για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε στις διαχωριστικές μπάρες - στην συνέχεια σε κατάσταση αμόκ συνέχισε ανεξέλεγκτα την πορεία του σκορπώντας τον τρόμο στους γύρω οδηγούς.

Οι λέξεις περισσεύουν μπροστά στα όσα κατέγραψε dash cam αυτοκινήτου...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.