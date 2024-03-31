Ερντογάν προς υποστηρικτές του: Μείνετε στις κάλπες μέχρι να οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα

Έκκληση να παραμείνουν στις κάλπες μέχρι να οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα των εκλογών και να «στηρίξουν τη βούληση του έθνους» απηύθυνε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τους υποστηρικτές του.

Ο Ερντογάν έκανε τη συγκεκριμένη έκκληση μέσω της ανάρτησής του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τούρκου προέδρου:

Αγαπητοί μου σύντροφοι και σύντροφοι...

Από τις 17:00 ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία σε όλη τη χώρα.

Τώρα είναι η ώρα να προστατέψουμε τις κάλπες και τις ψήφους.

Μέχρι να καταμετρηθεί η τελευταία ψηφοφορία και να οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα, παρακαλώ όλους τους αδελφούς και τις αδερφές μου να μην εγκαταλείψουν τις κάλπες στις οποίες έχουν οριστεί και να στηρίξουν τη βούληση του έθνους μέχρι τέλους...



Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım…



Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi.



Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti.



Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, μιλλέτιν… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTERdogan) 31 Μαρτίου 2024

