Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ερντογάν προς υποστηρικτές του: Μείνετε στις κάλπες μέχρι να οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα

Ο Ερντογάν έκανε τη συγκεκριμένη έκκληση μέσω της ανάρτησής του

Ερντογάν

Έκκληση να παραμείνουν στις κάλπες μέχρι να οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα των εκλογών και να «στηρίξουν τη βούληση του έθνους» απηύθυνε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τους υποστηρικτές του.

Ο Ερντογάν έκανε τη συγκεκριμένη έκκληση μέσω της ανάρτησής του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τούρκου προέδρου:

Αγαπητοί μου σύντροφοι και σύντροφοι...

Από τις 17:00 ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία σε όλη τη χώρα.

Τώρα είναι η ώρα να προστατέψουμε τις κάλπες και τις ψήφους.

Μέχρι να καταμετρηθεί η τελευταία ψηφοφορία και να οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα, παρακαλώ όλους τους αδελφούς και τις αδερφές μου να μην εγκαταλείψουν τις κάλπες στις οποίες έχουν οριστεί και να στηρίξουν τη βούληση του έθνους μέχρι τέλους...
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκλογές Κωνσταντινούπολη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark