Στα τελευταία στάδια των τεστ πριν την ένταξή του στον στόλο της Κίνας εισέρχεται το νέο υπερσύγχρονο αεροπλανοφόρο Fujian, το οποίο καθελκύστηκε το 2022. Το Fujian ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη το πρώτο του ταξίδι στη θάλασσα, πραγματοποιώντας ένα καθοριστικό βήμα πριν την ένταξή του στον κινεζικό στόλο, ο οποίος φιλοδοξεί να γίνει ο μεγαλύτερος στον κόσμο και να διατηρηθεί εκεί τα επόμενα χρόνια.

Το κινεζικό αεροπλανοφόρο απέπλευσε από το λιμάνι της Σαγκάης και θα διανύσει μία απόσταση 80 μιλίων, ώστε να αξιολογηθεί σε πραγματικές συνθήκες στη θάλασσα.

Η ναυτική αξιολόγηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας, περίπου 80 μίλια από το ναυπηγείο Jiangnan, όπου το τερατώδες πλοίο κατασκευαζόταν για περισσότερα από έξι χρόνια, όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση Ναυτικής Ασφάλειας της Σαγκάης.

Δείτε τον απόπλου του Fujian από το λιμάνι της Σαγκάης:

«Οι θαλάσσιες δοκιμές θα τεστάρουν πρωτίστως την αξιοπιστία και τη σταθερότητα των συστημάτων πρόωσης και των ηλεκτρικών συστημάτων του αεροπλανοφόρου», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua την Τετάρτη.

Το πολεμικό πλοίο καθελκύστηκε το 2022 και «ολοκλήρωσε τις δοκιμές πρόσδεσης, τις εργασίες εξοπλισμού και τις ρυθμίσεις εξοπλισμού» φτάνοντας μέχρι τις τελευταίες θαλάσσιες δοκιμές, συμπλήρωσε το Xinhua.

Με εκτόπισμα 80.000 μετρικών τόνων, το Fujian υπερτερεί των δύο ενεργών αερομεταφορέων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Ναυτικού (PLAN), το Shandong 66.000 τόνων και το Liaoning 60.000 τόνων. Μόνο το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών διαθέτει μεγαλύτερα αεροπλανοφόρα από το Fujian.

Το βασικό χαρακτηριστικό του Fujian είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό σύστημα καταπέλτη που θα του επιτρέψει να εκτοξεύσει μεγαλύτερα και βαρύτερα αεροσκάφη από τα Shandong και Liaoning.

Οι αναλυτές λένε ότι η ικανότητα του Fujian να εκτοξεύει μεγαλύτερα πολεμικά αεροσκάφη που μεταφέρουν υψηλότερα φορτία πυρομαχικών σε μεγαλύτερες αποστάσεις θα προσδώσει στο Fujian μεγαλύτερη εμβέλεια μάχης από τους προκατόχους του στον κινεζικό στόλο, παρέχοντας το «ΣΧΕΔΙΟ», το πλάνο της Κίνας για επέκταση της κυριαρχίας της στους ωκεανούς.

«Αυτές οι θαλάσσιες δοκιμές σηματοδοτούν το πρώτο σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη της ικανότητας της Κίνας να προβάλλει θαλάσσια εναέρια δύναμη σε περιοχές βαθέων ωκεανών», δήλωσε ο Carl Schuster, πρώην καπετάνιος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και πρώην διευθυντής επιχειρήσεων στο Κοινό Κέντρο Πληροφοριών της Διοίκησης Ειρηνικού των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.