Το Ισραήλ «εξουδετέρωσε» 5 ανώτερους αξιωματούχους της Χαμάς σε επιχείρηση στη Ράφα - Δείτε φωτογραφία

Σκοτώθηκαν επικεφαλής του Γραφείου Έκτακτης Ανάγκης της Χαμάς στη βόρεια και ανατολική Ράφα

Hamas

Τα μαχητικά αεροσκάφη του ισραηλινού στρατού εξουδετέρωσαν πέντε ανώτερους αξιωματούχους της Χαμάς στη Ράφα τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Ισραηλινός Στρατός.

Τα άτομα που σκοτώθηκαν ήταν επικεφαλής του Γραφείου Έκτακτης Ανάγκης της Χαμάς στη βόρεια και ανατολική Ράφα, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του ισραηλινού στρατού στην πλατφόρμα X «βοήθησαν το στρατιωτικό σκέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης να αποκτήσει συνεχή έλεγχο και δραστηριότητα στην περιοχή».

