Τα μαχητικά αεροσκάφη του ισραηλινού στρατού εξουδετέρωσαν πέντε ανώτερους αξιωματούχους της Χαμάς στη Ράφα τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Ισραηλινός Στρατός.

Τα άτομα που σκοτώθηκαν ήταν επικεφαλής του Γραφείου Έκτακτης Ανάγκης της Χαμάς στη βόρεια και ανατολική Ράφα, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του ισραηλινού στρατού στην πλατφόρμα X «βοήθησαν το στρατιωτικό σκέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης να αποκτήσει συνεχή έλεγχο και δραστηριότητα στην περιοχή».

בהכוונה מודיעינית של אמ"ן ושב״כ, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו שלשום בכירים בוועדות החירום של חמאס במרחב רפיח, שסייעו לזרוע הצבאית של ארגון הטרור לבסס המשך שליטה ופעילות בשטח>> pic.twitter.com/gBLQ791wb2 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 20, 2024

Πηγή: skai.gr

