Ρωσία: Οκτώ μέρες κράτησης σε γυναίκα που έγραψε «Όχι στον πόλεμο» σε ψηφοδέλτιο

Μια γυναίκα καταδικάστηκε σήμερα σε οκτώ ημέρες κράτηση από ρωσικό δικαστήριο επειδή έγραψε «Όχι στον πόλεμο» στο ψηφοδέλτιο που έριξε στην κάλπη στις ρωσικές προεδρικές εκλογές.

Αυτή η γυναίκα «πήρε ένα ψηφοδέλτιο και έγραψε "Όχι στον πόλεμο" στο πίσω μέρος με έναν κόκκινο μαρκαδόρο και μετά έβαλε το ψηφοδέλτιο στην κάλπη», ανέφερε το περιφερειακό δικαστήριο Τζέρζινσκ της Αγίας Πετρούπολης.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η κατηγορούμενη με αυτόν τον τρόπο «κατέστρεψε κρατική περιουσία και απαξίωσε τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις» και της επέβαλε πρόστιμο 40.000 ρούβλια (περίπου 400 ευρώ) και οκτώ ημέρες διοικητική κράτηση.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανεξελέγη πρόεδρος την Κυριακή με συντριπτικό ποσοστό, που καταγγέλθηκε ως «εκτός πραγματικότητας» από την εξόριστη αντιπολίτευση.

Οπαδοί της αντιπολίτευσης εμφανίστηκαν την ίδια ώρα, την Κυριακή το μεσημέρι, σε εκλογικά τμήματα, κάτι που οδήγησε σε μεγάλες ουρές σε ορισμένα τμήματα, κυρίως μπροστά από τις ρωσικές πρεσβείες στο εξωτερικό.

Άλλοι έριξαν άκυρο ψηφοδέλτιο γράφοντας σε αυτό το όνομα του αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε στη φυλακή τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ OVD-Info, ειδικευμένη στην παρακολούθηση της καταστολής, 119 άτομα συνελήφθησαν για διάφορες ενέργειες διαμαρτυρίας κατά τη διάρκεια των ρωσικών προεδρικών εκλογών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

