Τυφλό «χτύπημα» δέχτηκε επιχείρηση ζωοτροφών στην Κρήτη το Σαββατόβραδο καθώς άγνωστοι κατέβασαν με drone εμπρηστικό μηχανισμό μέσα στην επιχείρηση με χρονόμετρα προκειμένου να προκαλέσουν όπως όλα δείχνουν με την πρόθεση των δραστών καταστροφή στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Οι κάμερες κλειστού κυκλώματος κατέγραψαν, τη νύχτα του Σαββάτου ένα drone να κατεβαίνει μέσα στις εγκαταστάσεις και να ρίχνει ένα μπουκάλι με εύφλεκτη ύλη και χρονόμετρο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr , το μπουκάλι με την εκρηκτική ύλη εντόπισε υπάλληλος της επιχείρησης. Όταν πλησίασε, αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για εμπρηστικό μηχανισμό τύπου μολότοφ.

Ειδοποιήθηκαν οι αρχές ενώ στο σημείο έφτασε και πυροτεχνουργός από τα Χανιά.

Σύμφωνα με τον πυροτεχνουργό πρόκειται για ερασιτεχνικό εκρηκτικό μηχανισμό καθώς το μπουκάλι περιείχε πετρέλαιο και δεν υπήρχε πυροκροτητής.

Για την ανάφλεξή του θα έπρεπε είτε κάποιος να του βάλει φωτιά είτε να αρπάξει πέφτοντας από το drone.

Πηγή: skai.gr

