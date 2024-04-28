Ο Δούκας του Σάσεξ, Χάρι θα επισκεφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάιο προκειμένου να παραβρεθεί στη 10η επέτειο των Αγώνων Invictus.

Η διεθνής αθλητική διοργάνωση που ιδρύθηκε από τον Δούκα του Σάσεξ το 2014 θα τελεστεί στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο στις 8 Μαΐου.

Ο πρίγκιπας Χάρι αναμένεται μιλήσει στη διοργάνωση η οποία κλείνει μια δεκαετία από τότε που την ίδρυσε ο ίδιος προς τιμήν των τραυματιών βετεράνων στρατιωτικών.

Επίσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ο ηθοποιός Damian Lewis θα απαγγείλει ένα ποίημα ενώ ο Χάρι θα κάνει απονείμει το βραβείο του Στρατιώτη της Χρονιάς σε μέλος των Invictus Games.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρίγκιπας Χάρι τελευταία φορά επισκέφθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο τον Φεβρουάριο, για λίγες ώρες προκειμένου να δει τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο μετά τη διάγνωση του καρκίνου.

Είναι η πρώτη μεγάλη εκδήλωση που θα έχει παρευρεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και αρκετό καιρό.

Παρόντες στην εκδήλωση θα είναι εκπρόσωποι από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στους Αγώνες Invictus, συμπεριλαμβανομένων μελών του προσωπικού των τραυματιών, τραυματιών και ασθενών βετεράνων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ο πρίγκιπας θα συνοδεύεται από τη Μέγκαν για την τελετή.

Πηγή: skai.gr

