Η Ρωσία χάνει 600.000 πετρελαίου την ημέρα από επιθέσεις ουκρανικών drones

Η Ρωσία χάνει έως 600.000 βαρέλια διυλισμένου πετρελαίου ημερησίως εξαιτίας των επιθέσεων που πραγματοποιούν ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσικά διυλιστήρια.

Την δήλωση αυτή έκανε ο Τόρμπγιορν Τέρνγκβίστ (Torbjörn Törnqvist), διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Gunvor Group Ltd., μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες πωλήσεων ρωσικού πετρελαίου πριν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία σε συνέντευξη του στο πρακτορείο Bloomberg.

Οι επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών το Σαββατοκύριακο έπληξαν πολλαπλά διυλιστήρια στη Ρωσία, ορισμένα σε βάθος μέσα στην επικράτεια, στέλνοντας τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το ντίζελ υψηλότερα για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρία, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τη βενζίνη ανέβηκαν για έκτη.

«Είναι σημαντικό, διότι προφανώς αυτό θα πλήξει άμεσα τις εξαγωγές διυλισμένων προϊόντων», δήλωσε ο Τέρνγκβιστ στη συνέντευξη του προσθέτοντας ότι «έτσι, αυτό πιθανώς θα μειώσει τις εξαγωγές κατά μερικές εκατοντάδες χιλιάδες βαρέλια, οπότε για μένα είναι ένα πρόβλημα διύλισης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.