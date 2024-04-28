Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο βασικός κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λυγγερίδη και τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης των χούλιγκαν. Πρόκειται για τον επονομαζόμενο «Ιωσήφ», το αρχηγικό μέλος της Θύρας 7 που κατηγορείται για μια σειρά από κακουργήματα, και στον οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση της βίας στο ποδόσφαιρο. Οι αρχές θεωρούν πως έδωσε το πρόσταγμα για την επίθεση κατά των ΜΑΤ, που οδήγησε στη δολοφονία του άτυχου αστυνομικού.

Τι ισχυρίστηκε ο προστατευόμενος μάρτυρας

«Με την άφιξη του στο γήπεδο "Μελίνα Μερκούρη", τροποποίησε το σχέδιο επίθεσης, το οποίο αν και αρχικά ήταν να πραγματοποιηθεί μετά το πέρας του αγώνα, τελικά με απόφαση του, έλαβε χώρα μετά το πέρας του πρώτου σετ. Φορώντας καπέλο, ευρισκόμενος στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, συνομίλησε με τον Χ. Μ. - Δ. (σ.σ τον μανατζερ του γνωστού τράπερ που κρίθηκε επίσης προφυλακιστέος), ο οποίος οποίος βρισκόταν στη κερκίδα των οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού, πλησίον της πλαϊνής πόρτας, φορώντας μαύρο αμάνικο μπουφάν και μπλούζα σκουρόχρωμη. Στη συνέχεια, αμφότεροι εξήλθαν του γηπέδου, ανέμεναν εξωτερικά του γηπέδου, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και όταν αυτοί εξήλθαν τους μοίρασαν τα πολεμοφόδια και τους έδωσαν εντολή να τους ακολουθήσουν και όταν αυτοί εκτοξεύσουν τα αντικείμενα που κρατούσαν (ο "Κοντός" τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και ο Χ. Μ- Δ τη ναυτική φωτοβολίδα), να ρίψουν με τη σειρά τους τα αντικείμενα που είχε στην κατοχή του ο καθένας προς τις Αστυνομικές Δυνάμεις».

Το ποινικό παρελθόν του «Ιωσήφ»

Ο «Ιωσήφ» ή «Κοντός» έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν και για:

Επικίνδυνη Σωματική Βλάβη

Ληστεία από κοινού

Μαχαίρωμα 3 ατόμων

«Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση του κοινού ποινικού δικαίου, εδώ έχουμε ένα έγκλημα εναντίον της κοινωνίας» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο δικηγόρος της οικογένειας Λυγγερίδη, Βασίλης Καπερνάρος.

Χθες, με σύμφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος και ο μάνατζερ τράπερ τον οποίο πλήθος καταθέσεων τον κατατάσσουν στην ηγετική πυραμίδα των ατόμων που οργάνωσαν την επίθεση κατά των ΜΑΤ και προμήθευσε με πολεμοφόδια τον στρατό των χούλιγκαν

Τι υποστήριξε ο μάνατζερ τράπερ

«Αρνούμαι τις κατηγορίες που μου αποδίδονται. Την ώρα των επεισοδίων βρισκόμουν σε ένα ταχυφαγείο. Με στοχοποίησαν οι αρχές γιατί στο παρελθόν είχα εμπλοκή με διάφορα οπαδικά επεισόδια. Μου πρότειναν να μπω στην λίστα με τους προστατευόμενους μάρτυρες αλλά αρνήθηκα».

Ο μάνατζερ τράπερ ήταν ο «κλειδοκράτορας» της αποθήκης με τα πολεμοφόδια κάτω από τη θύρα VIP του Καραϊσκάκης, και οργάνωσε τη μεταφορά φωτοβολίδων και βομβών μολότοφ στο κλειστό του Ρέντη. Μαζί με τον «Ιωσήφ» έδωσαν το πρόσταγμα στις ομάδες κρούσης για τη δολοφονική επίθεση κατά των ΜΑΤ.

Τα δυο αυτά άτομα, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί στο πλαίσιο της έρευνας, εκτός από ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης, είχαν πρόσβαση και εντός του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Μαρτυρίες οπαδών του Ολυμπιακού

«Δεν χάνουν αγώνα και σαν ονόματα ξέρω τον ‘’Κ’’ που κάνει κερκίδα, και τον ‘’Ιωσήφ’’ που βλέπω στην μπάλα να κάθεται πίσω από τις εστίες να φοράει καρτελάκι και να μιλάει με τον ‘’Κ’’. Όπως σας είπα και σαν όνομα ξέρω τον ‘’ΟΜΛΕ’’, τον οποίο έχω δει στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου στο ποδόσφαιρο και να μιλάει με τον ‘’Ιωσήφ’’».

«Έχω ακούσει ότι τον λένε ‘’ΟΜΛΕ’’. Βλέπω συχνά έναν που έχω ακούσει ότι τον λένε ‘’Ιωσήφ’’ να είναι κάτω από την κερκίδα με καρτελάκι. Έχω ακούσει ότι είναι τα ‘’μεγάλα κεφάλια’’ στο γήπεδο».

«Πάρα πολλά από τα αδικήματα τα οποία αναφέρονται στη δικογραφία προκύπτουν από τις καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων» τόνισε ο δικηγόρων κατηγορουμένων Γιάννης Γλύκας.

Οι προστατευόμενοι μάρτυρες πάντως, φέρεται να εμπλέκουν τον «Χ.Μ» και σε εκβιασμούς μικροπωλητών έξω από τη θύρα 7 στο Καραϊσκάκης.

Τι ισχυρίστηκε ο προστατευόμενος μάρτυρας

«Ο ‘’Χ.Μ’’ τον τελευταίο 1,5 χρόνο, παίρνει χρήματα από όλους τους πάγκους έξω από τη Θύρα 7 και ίσως από τα απέναντι μαγαζιά. Έχω δει με τα μάτια μου να στέλνει μικρούς να σπάνε πάγκους σε περίπτωση που δεν έδιναν τα χρήματα που ζητούσε ή να τους αναγκάζει να μαζέψουν τους πάγκους και να φύγουν. Παίρνει τουλάχιστον 20 ευρώ από κάθε πάγκο».

Το ποινικό παρελθόν του μάνατζερ

Ο 27χρονος μάνατζερ τράπερ, επονομαζόμενος και «ΟΜΛΕ», έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για:

Επικίνδυνη Σωματική Βλάβη

Έκρηξη

Ληστεία

Παράνομη Οπλοκατοχή

Στον ΣΚΑΙ μίλησε ο διμοιρίτης του Γιώργου Λιγγερίδη, που ήταν στo σημείο τη στιγμή της φονικής επίθεσης

«Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η ανθρωποκτόνος διάθεση των ατόμων. Αυτές οι επιθέσεις ήταν τελείως διαφορετικές με ό,τι έχω συναντήσει σε όλη μου την αστυνομική καριέρα. Τη σφοδρότητα, το μίσος, η πληθώρα των μέσων, των φονικών μέσων που χρησιμοποίησαν, όλα αυτά σίγουρα έχουν χαραχτεί στη μνήμη μου. Το κυριότερο όμως είναι ο τραυματισμός του Γιώργου».

Οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τρία ακόμη άτομα που διαφεύγουν τη σύλληψη και δεν αποκλείεται να παραδοθούν τις προσεχείς ημέρες, ενώ αναμένονται και νέα εντάλματα σύλληψης και για άλλους εμπλεκόμενους στα επεισόδια.



Ξετυλίγεται, κατά τα φαινόμενα, το «κουβάρι» για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη στου Ρέντη με τη δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων για εγκληματική οργάνωση, που οδηγήθηκε το πρωί στα δικαστήρια.

Από τους 32 κατηγορούμενους που μετήχθησαν σήμερα έχουν κριθεί προφυλακιστέοι έως στιγμής πέντε κατηγορούμενοι, ενώ οι απολογίες συνεχίζονται. 12 κατηγορούμενοι συνολικά έχουν οδηγηθεί στη φυλακή έως στιγμής.

