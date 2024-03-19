Ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι «σαμποτάρει» τις διαπραγματεύσεις για μια κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, με την επιχείρηση που εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο νοσοκομείο Αλ Σίφα.

Η δράση των ισραηλινών δυνάμεων «δείχνει τις προσπάθειές τους να σπείρουν το χάος και να διαιωνίσουν τη βία. Αυτό ισοδυναμεί επίσης με πρόθεση να σαμποταριστούν οι διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη στην Ντόχα», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

