«Θα ζητήσουμε προανακριτική για το μπάζωμα στα Τέμπη», δήλωσε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Χρήστο Κούτρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης.

«Μόλις έρθει η δικογραφία θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, είναι το αυτονόητο. Είναι ένα τεράστιο εθνικό θέμα που δείχνει την έλλειψη κράτους δικαίου. Είναι καιρός να μάθουμε ποιός έχει δώσει την εντολή για το μπάζωμα», είπε ο κ. Κασσελάκης κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι λέει ψέμματα. «Ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν υπάρχει κανένα μπάζωμα. Άλλο ένα ψέμα. Μία απαράδεκτη, ανατριχιαστική δήλωση. Και αυτός είναι άλλος ένας λόγος για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

« Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων και πρέπει να προβεί στην αποπομπή της υποψηφίας ευρωβουλεύτριας που είπε ότι τους σκοτώσαμε όλοι. Είναι ντροπή αυτή η δήλωση και για να παραμένει στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ σημαίνει ότι εκφράζει το κόμμα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας θέλει όλους συνένοχους σε αυτό το έγκλημα», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν θα ζητήσει τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ για την προανακριτική, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε: «Αν το ΠΑΣΟΚ επιθυμεί να τη στηρίξει, ξέρει πως μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Όχι, δεν θέλουμε καμία ψήφο των Σπαρτιατών»

Σε απευθείας σύνδεση από τη Χίο όπου βρίσκεται, στο πλαίσιο περιοδείας του στα νησιά, ο κ. Κασσελάκης επανέλαβε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει καμία ψήφο των Σπαρτιατών.

«Όχι, όχι, όχι, δεν θέλουμε την ψήφο των Σπαρτιατών. Δεν άκουσα τον πρωθυπουργό να δίνει την ίδια απάντηση. Δεν άκουσα τον πρωθυπουργό να αποπέμπει από την κ.ο. της ΝΔ τον κ. Θεοδωρικάκο, ο οποίος παραδέχεται ότι είναι ευπρόσδεκτες. Τον υπ. Οικονομίας που λέει ότι δεν μπορούμε να διατάξουμε τι θα ψηφίσουν. Γιατί τους είναι τόσο δύσκολο να πουν "όχι", δεν θέλουμε καμία ψήφο των Σπαρτιατών. Λέω "όχι" ξεκάθαρα. Πηγαίνετε και ψηφίστε ΝΔ, εκεί που ταιριάζετε, ένα ψηφοδέλτιο που έχει την υμνήτρια του Κασιδιάρη», ανέφερε ο κ. Κασσελάκης.

«Το ΕΣΥ είναι υπό κατάρρευση»

Αναφερόμενος στο ΕΣΥ, ο κ. Κασσελάκης είπε: «Αφήνει τους μπαμπάδες μας και τις μητέρες μας να πεθαίνουν. Αυτή τη στιγμή, έχουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας υπό κατάρρευση. Στα νησιά, είναι σοκαριστική η κατάσταση. Γίνονται θεραπείες χωρίς ογκολόγους. Υπάρχει εξοπλισμός χωρίς ακτινολόγους. Δεν υπάρχουν ψυχίατροι» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «δεν ξέρουν να διοικήσουν».

Ωστόσο, τόνισε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει «για μία έξτρα επένδυση στην υγεία, τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ».

«Πρέπει να επενδύσουμε τώρα στο ΕΣΥ, είναι η πρώτη προτεραιότητα της χώρας. Έχει αποδομηθεί το κοινωνικό κράτος», πρόσθεσε.

Επισήμανε, επίσης, ότι «η ΝΔ ελέγχεται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σπατάλη σε ψηφιακά έργα. Η κρατική σπατάλη είναι ο τρόπος με τον οποίο φτωχοποιείται ο Έλληνας πολίτης. Είμαστε σε μία χώρα όπου η ατιμωρησία είναι το status quo. Το βλέπουμε και στα Τέμπη» και υπογράμμισε ότι «με την πρώτη ευκαιρία, θα καταργήσουμε την προστασία που έχουν οι υπουργοί, με τον Νόμο περί ευθύνης υπουργών, και όλες τις βουλευτικές ασυλίες και τα προνόμια. Επιτέλους οι πολιτικοί, να είναι ισότιμοι πολίτες».

Ευρωεκλογές: «Την ανατροπή δεν τη διεκδικώ ως τιμωρία για τη ΝΔ, τη ζητώ ως επιβράβευση»

Ερωτηθείς για τον πήχη που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου και για τη δήλωσή του περί ανατροπής, ο κ. Κασσελάκης απάντησε: «Την ανατροπή δεν τη διεκδικώ ως τιμωρία για τη ΝΔ, τη ζητώ ως επιβράβευση της προσπάθειας που έχουμε κάνει, για ένα κόμμα που είναι ανοικτό στην κοινωνία», αναφέροντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ εμπιστεύτηκε την κοινωνία για να καθορίσει το ψηφοδέλτιό του. Δεν υπήρχε άλλο κόμμα που είχε τόσο ξεκάθαρη θέση στο γάμο και στα δήθεν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα που είναι τόσο βαθιά προοδευτικό και ξεκάθαρο».

«Έχω έναν στόχο. Θέλω το κόμμα μας να αλλάξει αυτόν τον τόπο. Προς την πρόοδο, την αξιοπρέπεια, την αξιοκρατία, τις αξίες της αλληλεγγύης», πρόσθεσε.

«Σίγουρα χρειάζεται ένας δημόσιος πυλώνας στις τράπεζες, στο αναπτυξιακό κομμάτι»

Παράλληλα, ο κ. Κασσελάκης υπογράμμισε ότι «υπάρχει αισχροκέρδεια στις τράπεζες, στο ρεύμα και στις ψηφιακές αναθέσεις. Πρέπει αυτό να τελειώσει. Σίγουρα χρειάζεται ένας δημόσιος πυλώνας στις τράπεζες, στο αναπτυξιακό κομμάτι. Οι τράπεζες που τις ανακεφαλαιοποίησε με τα χρήματα του ο ελληνικός λαός κερδοσκοπούν ενώ την ίδια ώρα υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας στην αγορά. Χρειάζεται δημόσιος βραχίονας για τον αγροτικό τομέα. Έχουμε θέμα ρευστότητας».

«Αυτοί οι οποίοι παριστάνουν τους ειδικούς στην ανάπτυξη κλπ, δεν έχουν ποτέ επιχειρήσει στη ζωή τους. Δεν καταλαβαίνουν, είναι θεωρία για αυτούς. Έχουν πάει από τον κομματικό σωλήνα και έχουν γίνει υπουργοί», πρόσθεσε.

Για την κυβέρνηση που θα σχηματίσει είπε ότι σέβεται εκείνους που έχουν προσφέρει στο κόμμα και με το νομοθετικό τους έργο αλλά πρόσθεσε ότι «θέλω και ανθρώπους με ένσημα από την οικονομία, την κοινωνία, την αγορά, την επιστήμη».

Αναφερόμενος στο δημόσιο τομέα και αν θα προχωρήσει σε άρση μονιμότητας είπε: «Αυτό δεν είναι το μείζον θέμα. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι το δημόσιο είναι υποστελεχωμένο. Ξέρετε ποιος πρέπει να αξιολογεί τους δημόσιους υπαλλήλους; Ο Έλληνας πολίτης». Και δεσμεύτηκε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο», χωρίς ωστόσο να απαντήσει αν αυτό θα γίνει και για τους συνταξιούχους.

Σε ερώτηση για το αν θα πάει στην εκκλησία το Πάσχα -καθώς υπάρχουν αντιδράσεις των πιστών για το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, απάντησε: «Θα πάω στην εκκλησία το Πάσχα. Η πίστη μου είναι προσωπικό ζήτημα. Επιτέλους να υπάρχουν διακριτοί ρόλοι Εκκλησίας και κράτους».

Κλείνοντας τη συνέντευξη ευχαρίστησε «από καρδιάς όλους τους συμπολίτες στα νησιά που επισκεφθήκαμε και μας υποδέχθηκαν θερμά. Θα ερχόμαστε τακτικά δεν θα σας ξεχάσουμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.