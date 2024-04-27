Οι Πανθέοι: Το λάθος του Ανδρέα διευκολύνει το σχέδιο της Μάρμως

Οι ήρωες απογοητεύονται από τους ανθρώπους που εμπιστεύονται και κάνουν ασυγχώρητα λάθη με ανυπολόγιστες συνέπειες στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Η Δέσποινα βρίσκει τη Μάρμω, αυτή τη φορά όμως χωρίς να έχει την πρόθεση ούτε να την προσβάλλει ούτε να της επιτεθεί.

Αντιθέτως, την παρακαλά να μείνει μακριά από τον Κίτσο γιατί η σχέση αυτή θα καταστρέψει τις ζωές όλων τους.

Η Μάρμω όμως βρίσκει το θάρρος να πει στη Δέσποινα ότι δεν μπορεί πλέον να μείνει μακριά από τον γιο της γιατί είναι ερωτευμένη μαζί του.

Η εξαφάνιση της Μιρέλλας περιπλέκει τα πράγματα, αναγκάζοντας τον Μαρκέζη να ζητήσει από τον Ισίδωρο να τον ακολουθήσει στην Αθήνα ώστε να του πάρει κατάθεση.

Ο Γαλάτης προσπαθεί να δικαιολογήσει τη Δέσποινα και ζητάει από τον Κίτσο να μην είναι τόσο σκληρός μαζί της και να βρει τη δύναμη να τη συγχωρέσει.

Η Χρυσοστόμη προτείνει στον Ανδρέα να φυγαδεύσει τη Μάρμω εκτός Ελλάδας ώστε να μην κινδυνέψει στον πόλεμο που έρχεται.

Ο Βαλλίδης, μετά τον Στάθη, δέχεται την επίσκεψη και της Λιάνας που του ζητάει κι αυτή να μαλακώσει και να δεχτεί πίσω την Αλέκα.

Ο Τέλης έρχεται ακόμα πιο κοντά με την Πέλλα, όμως η σχέση τους δεν περνάει απαρατήρητη από τον Μαρμάρη.

Η Δέσποινα, τέλος, ζητάει από τον Σολδάτο να τη συγχωρέσει και να τη δεχτεί πίσω στη ζωή του.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου:

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18.40, στον ΣΚΑΪ

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα Γαλάτη), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Έλενα Τοπαλίδου (Μιρέλλα), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Μελέτης Γεωργιάδης (Όμηρος Γαλάτης), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Γιάννης Δεγαΐτης (Μεταξάς), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Χρήστος Φωτίδης (Ιγνάτιος), Γιάννης Ζαφείρης (Γεράσιμος Σολδάτος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Χριστόφορος Μπαρμπαγιάννης (Μανιάτης), Ήρα Ρόκου (Βάλια), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία), Μανώλης Γκίνης (Σπίρτος)



Πηγή: skai.gr

