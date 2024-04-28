Το Ισραήλ έχει συμφωνήσει να ακούσει τους προβληματισμούς και τις σκέψεις των ΗΠΑ πριν από μια εισβολή στη Ράφα της Γάζας, δήλωσε σήμερα Κυριακή ο εκπρόσωπος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

Την Τετάρτη, ανώτερος αξιωματούχος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων επέμεινε ότι ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει να απομακρύνει τους παλαιστίνιους αμάχους από τη Ράφα και να επιτεθεί στις θέσεις της Χαμάς εκεί παρά τις διεθνείς προειδοποιήσεις για ανθρωπιστική καταστροφή.

Η Ουάσινγκτον έχει διαμηνύσει ότι δεν προτίθεται να στηρίξει μια επιχείρηση στη Ράφα χωρίς το κατάλληλο και αξιόπιστο ανθρωπιστικό σχέδιο.

"Μας έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν θα πάνε στη Ράφα μέχρι να έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί την οπτική μας και τις ανησυχίες μας", είπε ο Κίρμπι στο ABC.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν πρόκειται να επισκεφθεί την περιοχή την επόμενη εβδομάδα και όπως είπε ο Κίρμπι θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις για μια προσωρινή εκεχειρία η οποία η Ουάσινγκτον θέλει να κρατήσει τουλάχιστον έξι εβδομάδες.

Αύριο θα μεταβεί στο Κάιρο αντιπροσωπεία της Χαμάς για συνομιλίες με στόχο τη διασφάλιση μιας εκεχειρίας, είπε αξιωματούχος της Χαμάς στο Reuters.

"Αυτό που ελπίζουμε είναι ότι μετά έξι εβδομάδες προσωρινής εκεχειρίας ίσως μπορέσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή κάτι με μεγαλύτερη διάρκεια. Οι Ισραηλινοί έχουν αρχίσει να ικανοποιούν τις δεσμεύσεις που ο πρόεδρος Μπάιντεν τούς ζήτησε", είπε ο Κίρμπι ,επισημαίνοντας ότι έχει αρχίσει να αυξάνεται ο αριθμός των φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια που μεταβαίνουν στη βόρεια Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

