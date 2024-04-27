Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Παραδόθηκε ο φύλακας του Μουσείου της Νισύρου, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο φύλακας, που αναζητείτο, παραδόθηκε στην Κρήτη.

Σε βάρος του εκκρεμούν κατηγορίες για προσβολή γενετήσιες αξιοπρέπειας, αποπλάνηση παιδιών, απόπειρα βιασμού, πορνογραφία ανηλίκων και για αγορά - κατοχή ναρκωτικών.

Στην εισαγγελία της Κω έχουν κατατεθεί 11 καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ή κακοποίηση παιδιών ηλικίας 10 έως 15 ετών.

Η υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα μετά από καταγγελία πατέρα 10χρονου παιδιού, πρόσφυγα κατοίκου του νησιού, ο οποίος μάλιστα κινδύνευσε να απελαθεί λόγω έλλειψης εγγράφων.

Μετά τις καταγγελίες, ο φερόμενος δράστης, που διετέλεσε και ως παράγοντας στην παιδική ποδοσφαιρική ομάδα του 'Πολυβώτη', έχει παυθεί από τα καθήκοντα του, ενώ δόθηκε εντολή για τη διενέργεια διοικητικής έρευνας σε βάρος του.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.