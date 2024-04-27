Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός
Παραδόθηκε ο φύλακας του Μουσείου της Νισύρου, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο φύλακας, που αναζητείτο, παραδόθηκε στην Κρήτη.
Σε βάρος του εκκρεμούν κατηγορίες για προσβολή γενετήσιες αξιοπρέπειας, αποπλάνηση παιδιών, απόπειρα βιασμού, πορνογραφία ανηλίκων και για αγορά - κατοχή ναρκωτικών.
Στην εισαγγελία της Κω έχουν κατατεθεί 11 καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ή κακοποίηση παιδιών ηλικίας 10 έως 15 ετών.
Η υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα μετά από καταγγελία πατέρα 10χρονου παιδιού, πρόσφυγα κατοίκου του νησιού, ο οποίος μάλιστα κινδύνευσε να απελαθεί λόγω έλλειψης εγγράφων.
Μετά τις καταγγελίες, ο φερόμενος δράστης, που διετέλεσε και ως παράγοντας στην παιδική ποδοσφαιρική ομάδα του 'Πολυβώτη', έχει παυθεί από τα καθήκοντα του, ενώ δόθηκε εντολή για τη διενέργεια διοικητικής έρευνας σε βάρος του.
