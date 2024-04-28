Λογαριασμός
«Μύρισε» καλοκαίρι στους Αθηναίους: Σαν να ήταν Αύγουστος σήμερα στην πλαζ του Φαλήρου (φωτογραφίες)

Κοσμοπλημμύρα στις πλαζ - Μέχρι νύφη πήγε για τις γαμήλιες φωτογραφίες 

παραλίες

Στις παραλίες εξόρμησαν σήμερα οι Αθηναίοι, οι οποίοι δεν επηρεάστηκαν από το ελαφρύ βοριαδάκι και απόλαυσαν το μπάνιο τους σαν να ήταν καλοκαίρι.

παραλιες

 Οι περισσότεροι έκαναν τις βουτιές τους, και άλλοι επιδόθηκαν σε σπορ

παραλιες

Όλοι πάντως έδειχναν να απολαμβάνουν τον ήλιο και τη ζέστη ενώ μέχρι και μια νύφη έκανε την εμφάνισή της στην πλαζ του Φαλήρου για να τραβήξει τις γαμήλιες φωτογραφίες, τραβώντας όπως ήταν φυσικό όλα τα βλέμματα.

νύφη

παραλια

