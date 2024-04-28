Στις παραλίες εξόρμησαν σήμερα οι Αθηναίοι, οι οποίοι δεν επηρεάστηκαν από το ελαφρύ βοριαδάκι και απόλαυσαν το μπάνιο τους σαν να ήταν καλοκαίρι.

Οι περισσότεροι έκαναν τις βουτιές τους, και άλλοι επιδόθηκαν σε σπορ

Όλοι πάντως έδειχναν να απολαμβάνουν τον ήλιο και τη ζέστη ενώ μέχρι και μια νύφη έκανε την εμφάνισή της στην πλαζ του Φαλήρου για να τραβήξει τις γαμήλιες φωτογραφίες, τραβώντας όπως ήταν φυσικό όλα τα βλέμματα.

Πηγή: skai.gr

