Φτάνει στη Μέση Ανατολή ο Μπλίνκεν για νέο γύρο συνομιλιών - Στα πρόθυρα μαζικού λιμού η Γάζα

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν αναμένεται σήμερα στη Μέση Ανατολή, όπου θέλει να εξασφαλίσει πως θα υπάρξει ανακωχή αρκετών εβδομάδων στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο παλαιστινιακός πληθυσμός απειλείται από μαζικό λιμό έπειτα από πέντε μήνες πολιορκίας, αεροπορικών βομβαρδισμών και μαχών ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και τη Χαμάς.

Οι εκ του σύνεγγυς διαπραγματεύσεις εντάθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Στο πλαίσιο τους ο επικεφαλής της Μοσάντ, της υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ, μετέβη στο Κατάρ, εμιράτο που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή, μαζί με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, μετά την συμβιβαστική πρόταση που φέρεται να έκανε η Χαμάς, ανοίγοντας την πόρτα σε κατάπαυση του πυρός για μερικές εβδομάδες, ενώ για καιρό απαιτούσε, μάταια, οριστική κατάπαυση του πυρός.

Όμως ο επικεφαλής του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Ισμαήλ Χανίγια κατηγόρησε χθες Τρίτη το Ισραήλ πως «σαμποτάρει» τις διαπραγματεύσεις διεξάγοντας από τη Δευτέρα επιχείρηση ευρείας κλίμακας στο νοσοκομείο Σίφα, στην πόλη της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε χθες πως σκότωσε «δεκάδες» μαχητές της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ στο κτιριακό συγκρότημα της συγκεκριμένης δομής υγείας και γύρω από αυτό κι ότι συνέλαβε «πάνω από 300 υπόπτους».

Την ίδια ώρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και υπηρεσίες του ΟΗΕ δεν σταματούν να προειδοποιούν εναντίον του κινδύνου να ξεσπάσει άμεσα λιμός στον παλαιστινιακό θύλακο, ειδικά στο βόρειο τμήμα του, όπου η πρόσβαση είναι από δύσκολη ως αδύνατη και όπου εκτιμάται πως βρίσκονται το τρέχον διάστημα κάπου 300.000 άνθρωποι.

Το «εκατό τοις εκατό του πληθυσμού» της Λωρίδας της Γάζας βιώνει «κατάσταση οξείας διατροφικής ανασφάλειας», είπε χθες ο αμερικανός ΥΠΕΞ Μπλίνκεν. «Είναι η πρώτη φορά που ένας ολόκληρος πληθυσμός» περιέρχεται σε αυτή την κατάσταση, πρόσθεσε την παραμονή νέας περιοδείας του στην περιοχή, στο πλαίσιο της οποίας θα βρίσκεται σήμερα στη Σαουδική Αραβία και αύριο Πέμπτη στην Αίγυπτο.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συζητήσει «τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να συναφθεί άμεσα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα εγγυηθεί την απελευθέρωση όλων των ομήρων που απομένουν» καθώς και την «εντατικοποίηση των διεθνών προσπαθειών με σκοπό να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια (στη Λωρίδα της Γάζας) και ο συντονισμός για την κατάσταση μετά τον πόλεμο στη Γάζα».

Ράφα και Καναδάς

Ενώ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατευθύνεται στη Μέση Ανατολή από την Ασία, ισραηλινή στρατιωτική αντιπροσωπεία θα πάρει τις επόμενες μέρες την άγουσα προς την Ουάσιγκτον, όπου αναμένεται να συζητήσει το πώς θα μπορούσε να μπει στο στόχαστρο η Χαμάς «χωρίς να διεξαχθεί ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση στη Ράφα», ανέφερε αυτή την εβδομάδα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Πέρα από τον επαπειλούμενο λιμό, η διεθνής κοινότητα ανησυχεί για τις συνέπειες ισραηλινής χερσαίας επιχείρησης ευρείας κλίμακας στη Ράφα, το κατά τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου «τελευταίο» προπύργιο της Χαμάς, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, όπου έχουν καταφύγει σχεδόν 1,5 εκατ. άνθρωποι, στην πλειονότητά τους βίαια εκτοπισμένοι.

Οι ΗΠΑ, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, ασκούν πίεση για να μη γίνει γενικευμένη επίθεση στη Ράφα, που θα προκαλούσε ακόμη περισσότερα θύματα μεταξύ των αμάχων, θα «επιδείνωνε την ήδη πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, θα χειροτέρευε την αναρχία στη Γάζα και να απομόνωνε ακόμη περισσότερο το Ισραήλ στη διεθνή σκηνή», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Ο Καναδάς αποφάσισε να πάψει να προμηθεύει με όπλα το Ισραήλ, δήλωσε χθες πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην καναδική κυβέρνηση.

Η επικεφαλής της καναδικής διπλωματίας Μελανί Ζολί, η οποία πήγε στη Μέση Ανατολή την περασμένη εβδομάδα, επιβεβαίωσε πως η Οτάβα δεν ενέκρινε «καμία άδεια» για την εξαγωγή στρατιωτικού υλικού στο Ισραήλ από την 8η Ιανουαρίου.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Ισραέλ Κατς χαρακτήρισε «ατυχή» την απόφαση αυτή της κυβέρνησης του Καναδά, που «υπονομεύει το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται». Η «ιστορία», πρόσθεσε σε λακωνικό ανακοινωθέν του, θα «κρίνει σκληρά την απόφαση αυτή της καναδικής κυβέρνησης».

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους πάνω από 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε αντίποινα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 31.819 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά.

Η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίζεται πως θα «εξαλείψει» τη Χαμάς, την οποία χαρακτηρίζει, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, «τρομοκρατική» οργάνωση.

«Απουσία πολιτικής βούλησης»

Πάνω από 1,1 εκατ. Γαζαίοι, σχεδόν ο μισός πληθυσμός του θυλάκου, είναι αντιμέτωποι με «καταστροφική επισιτιστική κατάσταση», που απειλείται να μετατραπεί σε μαζική λιμοκτονία, προειδοποιούν υπηρεσίες του ΟΗΕ.

Στην πραγματικότητα «ολόκληρος ο πληθυσμός της Γάζας εξαρτάται σήμερα από την επισιτιστική βοήθεια, όμως ο μισός πληθυσμός και πλέον βιώνει (...) αυτό που αποκαλείται ‘κρίσιμο επίπεδο πείνας’», τόνισε χθες ο Φιλίπ Λαζαρινί, ο γενικός επίτροπος του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ιερουσαλήμ.

Το «κυριότερο εμπόδιο» για την είσοδο βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας είναι «η απουσία πολιτικής βούλησης», πρόσθεσε, θυμίζοντας ότι προτού ξεσπάσει ο πόλεμος, εισέρχονταν στον θύλακο «500 ως 700 φορτηγά την ημέρα» αλλά «σήμερα είμαστε στα 100 ή στα 150 φορτηγά, ανάλογα τη μέρα».

Λίγα 24ωρα μετά το ξέσπασμα του πολέμου το Ισραήλ επέβαλε απόλυτη πολιορκία στη Λωρίδα της Γάζας και περνάει από εξονυχιστικό έλεγχο όλη τη βοήθεια, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο αριθμός των φορτηγών που μπαίνουν στον θύλακο από τα μόλις δύο σημεία διέλευσης.

Μπροστά στην κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, αρκετές χώρες προχώρησαν σε ρίψεις δεμάτων με τρόφιμα από αέρος, ενώ δημιουργήθηκε θαλάσσιος διάδρομος από την Κύπρο, όμως οι πάντες τονίζουν πως αυτές οι οδοί εφοδιασμού δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις χερσαίες οδούς.

Δεύτερο πλοίο φορτωμένο με ανθρωπιστική βοήθεια αναμένεται να αποπλεύσει από τα κυπριακά παράλια εντός ημερών, μετά την άφιξη τη 15η Μαρτίου στη Λωρίδα της Γάζας σκάφους της ισπανικής ΜΚΟ Open Arms, το οποίο μετέφερε 200 τόνους τροφίμων που προσέφερε η αμερικανική ΜΚΟ World Central Kitchen.

Τα τρόφιμα αυτά, στα οποία συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων ρύζι και αλεύρι, άρχισαν εντέλει να διανέμονται χθες στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

