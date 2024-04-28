Ως η απόλυτη σταρ εμφανίστηκε η Σοφία στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής MRC (Minoan Robotsports Competition) που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο.



Το ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης - που μπορεί να μιμηθεί την ανθρώπινη συμπεριφορά - έγινε... Κρητικιά. Φόρεσε λευκό κρητικό σαρίκι, περιηγήθηκε στους χώρους της Ολυμπιάδας, στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, φωτογραφήθηκε και απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, μεταξύ άλλων για την Κρήτη, τον Κρητικό πολιτισμό και την κρητική διατροφή.









Η Sophia, που μιλά 20 και πλέον γλώσσες μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη και όπως ήταν φυσικό αποτέλεσε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για μικρούς και μεγάλους.



Μεταξύ άλλων, απάντησε στην πρόταση που της έγινε να... παντρευτεί, αρνήθηκε ευγενικά να δοκιμάσει τα κρητικά εδέσματα, ευχόμενη πάντως να είχε στομάχι για να μπορούσε να το κάνει, ενώ αντί για ποτό δήλωσε ότι μάλλον θα πιει... ρεύμα!











Η 3η Ολυμπιάδα Ρομποτικής διοργανώνεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (Hellenic Educational Robotics Organization), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Αναπτυξιακή Ηρακλείου.









