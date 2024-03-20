Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε 90 ενόπλους στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε περίπου 90 ενόπλους και συνέλαβε 160 σε έφοδο που πραγματοποίησε στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας.

«Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας τα στρατεύματα εξουδετέρωσαν τρομοκράτες και εντόπισαν όπλα στην περιοχή του νοσοκομείου, αποτρέποντας να συμβεί κάτι κακό σε αμάχους, ασθενείς, ιατρικές ομάδες και ιατρικό εξοπλισμό», αναφέρει ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Το Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας πριν από τον πόλεμο, είναι σήμερα μια από τις ελάχιστες υγειονομικές μονάδες που έστω μερικώς είναι λειτουργικές στο βόρειο τμήμα της περιοχής αυτής και επίσης στεγάζει εκτοπισμένους αμάχους.

Η ισραηλινή επιδρομή στο νοσοκομείο ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι έστειλε εκεί ειδικές δυνάμεις, υποστηριζόμενες από δυνάμεις του πεζικού και άρματα μάχης, με βάση μυστικές πληροφορίες ότι το νοσοκομείο χρησιμοποιούνταν και πάλι από ενόπλους.

Τον περασμένο Νοέμβριο το Ισραήλ δέχτηκε σκληρή κριτική όταν στρατεύματα έκαναν για πρώτη φορά έφοδο στο νοσοκομείο, όπου ανακάλυψαν σήραγγες που, όπως υποστήριξαν, χρησιμοποιούνταν από την Χαμάς ως κέντρα διοίκησης και ελέγχου.

Η Χαμάς και ιατρικό προσωπικό αρνούνται ότι το νοσοκομείο χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς ή για να στεγάσει μαχητές της οργάνωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.