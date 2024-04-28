Λογαριασμός
Διάσπαρτες εστίες στην αγροτοδασική έκταση στους Δελφούς

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη, αλλά πνέουν ισχυροί άνεμοι - Δεν απειλούνται οικισμοί

UPDATE: 20:36
Πυροσβεστική

Διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν πλέον οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην αγροτοδασική έκταση στους Δελφούς. Κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος 11 οχήματα. Νωρίτερα συνέδραμαν 1 ελικόπτερο και 1 αεροσκάφος.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη, αλλά στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Δεν απειλούνται οικισμοί. 

