Διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν πλέον οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην αγροτοδασική έκταση στους Δελφούς. Κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος 11 οχήματα. Νωρίτερα συνέδραμαν 1 ελικόπτερο και 1 αεροσκάφος.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη, αλλά στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Δεν απειλούνται οικισμοί.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στους Δελφούς Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος 11 οχήματα και 1 Ε/Π ενώ κινητοποιήθηκε και 1 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 28, 2024

Πηγή: skai.gr

