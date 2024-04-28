Διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν πλέον οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην αγροτοδασική έκταση στους Δελφούς. Κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος 11 οχήματα. Νωρίτερα συνέδραμαν 1 ελικόπτερο και 1 αεροσκάφος.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη, αλλά στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Δεν απειλούνται οικισμοί.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στους Δελφούς Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος 11 οχήματα και 1 Ε/Π ενώ κινητοποιήθηκε και 1 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 28, 2024
