Με καταγωγή από την Ινδία, γεννήθηκαν και μεγάλωσαν οι ίδιοι στη Μεγάλη Βρετανία, ωστόσο αποφάσισαν τον γάμο τους να τον κάνουν στην Κρήτη, την οποία και υπεραγαπούν, όπως μας είπαν.



Η γαμήλια τελετή για τον Simran Singh Kooner και την Anjali Kaur Sanghera προγραμματίστηκε σε γνωστό ξενοδοχείο της Κρήτης, ενώ τη γαμήλια φωτογράφιση θέλησαν να την κάνουν σε ένα χώρο - ορόσημο για το Ηράκλειο, το ενετικό λιμάνι, με φόντο το ιστορικό φρούριο της θάλασσας, τον Κούλε.



Το cretalive τους συνάντησε στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η οποία - όπως ήταν φυσικό - είχε τραβήξει τα βλέμματα όλων όσοι βρέθηκαν στο σημείο, και το νεαρό ζευγάρι δέχτηκε με χαρά να ποζάρει και για εμάς.



Εμείς να τους ευχηθούμε βίο ανθόσπαρτο και να ζήσουν πολλές ανάλογες όμορφες στιγμές στην Κρήτη και σε όποια άλλη περιοχή επιλέξουν!



