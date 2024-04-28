Έκανε το… χρέος του πριν τα μεγάλα ματς ο Ολυμπιακός.



Οι Πειραιώτες επέστρεψαν στις νίκες, επικρατώντας 4-1 της Λαμίας στο «Γ. Καραϊσκάκης», ευελπιστώντας σε ευχάριστα νέα από τα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και Παναθηναϊκός-Άρης, ενώ… ζεστάθηκαν ενόψει Άστον Βίλα.



Το «τρίποντο» για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, που φρέσκαρε και πάλι την ενδεκάδα του, είχε σφραγίδα από την Ιβηρική. Αφού ο Τσικίνιο άνοιξε το σκορ στο 24’ με πλασέ από το ύψος του πέναλτι, έπειτα από ωραία ενέργεια του Ποντένσε και ο Ναβάρο τρία λεπτά μετά με γλυκό σουτ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής νίκησε τον Κοσέλεφ. Ο Ποντένσε «κρέμασε» στο 52’ τον αντίπαλο γκολκίπερ.



Η Λαμία απέκτησε πνοή με την είσοδο του Τόσιτς, ο οποίος στο 64’ με ωραίο σουτ νίκησε τον Πασχαλάκη, ενώ στο 77’ έδωσε έτοιμο γκολ στον Τσιλούλη, που αστόχησε από εξαιρετική θέση. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 90’+3’ ο Αλεξανδρόπουλος, επιστρέφοντας δυναμικά στη δράση.



Στο μυαλό του κόουτς:

Με αλλαγές και 4-3-3 παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Πασχαλάκης επανήλθε κάτω από τα δοκάρια, Βέζο και Ρέτσος βρίσκονταν στο κέντρο της άμυνας, ενώ Κίνι και Ρίτσαρντς ήταν στα άκρα. Έσε, Τσικίνιο και Όρτα αποτέλεσαν την τριάδα στο κέντρο, Μασούρας, Ποντένσε και Ναβάρο εκείνη στην επίθεση.



Με 4-4-2 παρέταξε τη Λαμία ο Λεωνίδας Βόκολος. Στο τέρμα ήταν ο Κοσέλεβ, με τους Τζανετόπουλο και Γιαννούτσος να είναι στο κέντρο της άμυνας, Σίντκλεϊ (αριστερά) και Σιμόν (δεξιά) στα άκρα αυτής. Τζανδάρης και Νούνιες στα χαφ, με τους Μαρτίνεθ και Λέικ να είναι στα πλάγια, ενώ Τσιλούλης και Κοντονίκος έπαιξαν στη γραμμή κρούσης.



Το ματς

Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, κλήθηκε να βγάλει χημεία στο παιχνίδι του, έχοντας, νέα πρόσωπα στη σύνθεσή του και χρειάστηκε χρόνο να βρει ρυθμό, με τη Λαμία να τον περιμένει παίζοντας σφιχτά.



Οι Πειραιώτες είχαν στο 3’ την ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ, ώστε να αναγκάσουν και τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έψαχναν να απειλήσουν μέσω αντεπιθέσεων, να ρισκάρουν περισσότερο. Ο Ποντένσε έκανε ωραία κάθετη για τον Μασούρα, ο οποίος, ωστόσο, πάτησε την μπάλα και κλώτσησε την ευκαιρία. Δύο λεπτά μετά, ο Όρτα έκανε σέντρα-σουτ από τα δεξιά και ο Μασούρας δεν έφτασε στην μπάλα που έφυγε παράλληλα με την εστία.



Η καλύτερη στιγμή σε αυτό το διάστημα σημειώνεται στο 12’ για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, με τον Τσικίνιο να εκτελεί κόρνερ από τα δεξιά και τον Βέζο να κάνει σκαστή κεφαλιά, αλλά όχι όσο δυνατή θα έπρεπε για να νικήσει τον Κοσέλεβ. Η πρώτη επικίνδυνη επίθεση της Λαμίας στο πρώτο μέρος έγινε στο 14’, με τον Σίντκλεϊ να κάνει σουτ στα σώματα, ενώ ο Κίνι σταμάτησε τον Τσιλούλη και στη συνέχεια σηκώθηκε το σημαιάκι για κόρνερ.



Σταδιακά ο Ολυμπιακός κατάφερε να βρει ρυθμό και να αρχίσει τις πιο συχνές και επικίνδυνες στην άμυνα της Λαμίας. Στο 21’, ο δραστήριος Μασούρας έφυγε κάθετα, αλλά το σουτ του με το αριστερό ήταν αδύναμο και ο Κοσέλεβ μπλόκαρε. Τρία λεπτά μετά, οι Πειραιώτες άνοιξαν το σκορ, με τον Ποντένσε να κινείται ωραία από τα αριστερά, κάνοντας αλλεπάλληλες προσποιήσεις προτού γυρίσει στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής, απ’ όπου ο Τσικίνιο εκτέλεσε για το 1-0.







Οι «ερυθρόλευκοι» επένδυσαν στο μομέντουμ και το εξαργύρωσαν, καθώς τρία λεπτά μετά, πίεσαν και έκλεψαν με τον Έσε, ο οποίος μοίρασε κάθετα για τον Ναβάρο, που με πλασέ από το ημικύκλιο της περιοχής έστειλε την μπάλα στην αριστερή πλευρά του Κοσέλεβ. Στο επόμενο λεπτό, ο Μασούρας κινήθηκε ωραία από τα δεξιά, έψαξε τον Τσικίνιο, αλλά έδιωξε ο Τζανετόπουλος.







Κοντά στο γκολ έφτασε στο 32’ ο Ολυμπιακός, με τον Έσε να τσιμπάει ωραία την μπάλα από το στρώσιμο του Ναβάρο, αλλά έπιασε δυνατό-άστοχο σουτ. Πέραν ενός σουτ του Τζανδάρη στο 34’ η Λαμία δεν είχε κάτι αξιόλογο επιθετικά σε αυτό το διάστημα. Η επόμενη καλή στιγμή του Ολυμπιακού έγινε στο 38’, όταν ο Ποντένσε κινήθηκε παράλληλα με την περιοχή και το σουτ του έστειλε την μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Κοσέλεβ. Στο επόμενο λεπτό, οι Πειραιώτες έφτιαξαν την καλύτερή τους ευκαιρία μετά το 2-0. Ο Μασούρας κουβάλησε την μπάλα πολλά μέτρα και μοίρασε στην περιοχή στον Τσικίνιο, αλλά το σουτ του βρήκε σε σώματα. Με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα, το οποίο ήταν φτωχό βάσει των ευκαιριών που έφτιαξε από το 20λεπτο και μετά. Άλλωστε και η διπλή αλλαγή του Βόκολου μετά την ανάπαυλα, κάτι δείχνει.



Με στόχο ένα τρίτο γκολ, με το οποίο θα υπεραπλούστευε την αποστολή του μπήκε στο β’ μέρος ο Ολυμπιακός και είχε πολύ καλή στιγμή στο 50’. Ο Όρτα εκτέλεσε φάουλ από τα αριστερά, ο Μασούρας έκανε ωραίο άλμα και έπιασε καλή κεφαλιά, με τον γκολκίπερ των φιλοξενούμενων να διώχνει εντυπωσιακά. Τελικά, βρήκε το 3-0 λίγο μετά. Ο Βέζο έκανε μακρινή μπαλιά απ’ την άμυνα, ο Σιμόν θέλησε να διώξει προ του Ναβάρο και το έκανε άτσαλα, με τον Ποντένσε να γίνεται αποδέκτης και με περίτεχνο τελείωμα, κρέμασε τον Μολδαβό τερματοφύλακα στο 52’.



Με παρόμοιο τρόπο παραλίγο να σκοράρει ο Μασούρας τρία λεπτά μετά, με τον Πορτογάλο να μοιράζει με μπαλιά-τρύπα, αλλά ο διεθνής άσος αστόχησε. Η είσοδος του Τόσιτς τόνωσε επιθετικά τη Λαμία καοι από δική του πάσα ο Τσιλούλης βρέθηκε στο 61’ σε θέση βολής, αλλά νικήθηκε από τον Πασχαλάκη.



Λίγο μετά, ωστόσο, έβγαλε αντίδραση η Λαμία. Αφού ο Τόσιτς βρέθηκε σε καλή θέση μετά από έξυπνη εκτέλεση φάουλ του Λέικ και εκτέλεσε τον Πασχαλάκη με ωραίο σουτ στο 64’. Τεράστια ευκαιρία για να μπει δυνατά στο κόλπο έχασε στο 77’ η ομάδα του Βόκολου, με τον Τόσιτς να κάνει μπαλιά-τρύπα στον Τσιλούλη, που πέρασε από τον Ρίτσαρντς, αλλά ο έμπειρος επιθετικός αστόχησε από εξαιρετική θέση.



Ο Ολυμπιακός έδειξε να ξυπνά από αυτή τη φάση και άγγιξε το 4-1 στο 79’. Ο Κίνι έκανε το γύρισμα από τα δεξιά για τον Ελ Κααμπί που σούταρε πάνω στον Κοσέλεβ από το ύψος του πέναλτι. Το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Αλεξανδρόπουλος στις καθυστερήσεις. Ο Ελ Κααμπί βρέθηκε φάτσα με τον 30χρονο γκολκίπερ, δεν μπόρεσε να εκτελέσει και σέρβιρε για τον Αλεξανδρόπουλο που με πλασέ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

