Η Ρωσία έχει δημιουργήσει ένα «κλίμα φόβου» στις περιοχές της Ουκρανίας που έχει καταλάβει, όπου οι δυνάμεις της προβαίνουν σε «αυθαίρετες κρατήσεις», «βασανιστήρια» και προσπαθούν να εξαλείψουν την ουκρανική ταυτότητα, ειδικά των παιδιών, ανέφερε ο ΟΗΕ σε έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

«Η Ρωσία έχει δημιουργήσει ένα ασφυκτικό κλίμα φόβου στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, διαπράττοντας μεγάλης κλίμακας παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου...», υπογραμμίζεται στην έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η έκθεση βασίζεται σε 2.300 συνεντεύξεις με θύματα και μάρτυρες.

Η Ρωσία «επιβάλλει τη ρωσική γλώσσα, την ιθαγένεια, νόμους, το δικαστικό σύστημα και ρωσικά εκπαιδευτικά προγράμματα (...) ενώ καταστέλλει τις εκφράσεις της ουκρανικής κουλτούρας και ταυτότητας», σύμφωνα με την έκθεση.

Τα παιδιά είναι κυρίως στόχος αυτής της πολιτικής, ιδιαίτερα με την αντικατάσταση του ουκρανικού σχολικού προγράμματος με το ρωσικό, την εισαγωγή σχολικών βιβλίων που δικαιολογούν την εισβολή και με τη στρατολόγηση ανηλίκων σε οργανώσεις νεολαίας «για να τους εμφυσήσουν τη ρωσική έκφραση του πατριωτισμού», συμπληρώνεται.

Από την έναρξη της εισβολής πριν από δύο χρόνια, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν «αυθαίρετες κρατήσεις αμάχων, που συχνά συνοδεύονται από βασανιστήρια και κακοποίηση» καθώς και με «βίαιες εξαφανίσεις», τονίζει ο ΟΗΕ.

Αρχικά στοχεύοντας άτομα που θεωρούνταν απειλή για την ασφάλεια, αυτές οι καταστολές επεκτάθηκαν στη συνέχεια με στόχο «κάθε άτομο που θεωρείται ότι αντιτίθεται στην κατοχή».

Οι κατοχικές αρχές διέκοψαν τη λειτουργία της ουκρανικής τηλεόρασης, ραδιοφώνου, διαδικτίου και των δικτύων κινητής τηλεφωνίας και αναδρομολόγησαν την κυκλοφορία μέσω ρωσικών δικτύων, «κάτι που επέτρεψε τον έλεγχο των πληροφοριών που είναι προσβάσιμες στο διαδίκτυο», αναφέρει η έκθεση.

Κάτοικοι των κατεχόμενων περιοχών «ενθαρρύνονται» να καταγγείλουν ο ένας τον άλλον, «πράγμα που τους κάνει να φοβούνται ακόμη και τους δικούς τους φίλους και γείτονες».

Για την ουκρανική πλευρά, η έκθεση εκφράζει ανησυχία για υπερβολικές διώξεις για συνεργασία με άτομα των κατοχικών δυνάμεων, ιδιαίτερα κατά ατόμων που εργάζονται σε τομείς «βασικών υπηρεσιών στα εδάφη που ανακατέλαβε το Κίεβο στην ανατολική και νότια Ουκρανία.

«Αυτές οι διώξεις οδήγησαν κάποιους ανθρώπους να πέφτουν θύματα δύο φορές – πρώτα υπό ρωσική κατοχή και μετά ξανά όταν διώκονταν για συνέργεια», ανέφερε ο ΟΗΕ.

Από την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, η Ρωσία ελέγχει το 18% του ουκρανικού εδάφους, περισσότερο από το μισό του οποίου καταλήφθηκε τα τελευταία δύο χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

