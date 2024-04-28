Λογαριασμός
Άφησε βαθμούς στην Κοζάνη ο Ηρακλής - Κόλλησαν στο 0-0 Καμπανιακός και Αναγέννηση Καρδίτσας

Με έναν βαθμό έφυγε από την Κοζάνη ο Ηρακλής (1-1) για την 7η αγωνιστική των playouts της Super League 2 την στιγμή που Καμπανιακός και Αναγέννηση Καρδίτσας κόλλησαν στο μηδέν.

Superleague 2

Κόλλησαν στο 0-0 και έμειναν μπλεγμένοι Καμπανιακός και Αναγέννηση Καρδίτσας! Σε ένα κακό ματς στη Χαλάστρα οι δυο ομάδες αλληλοεξουδετερώθηκαν και με τον έναν βαθμό που πήραν παρέμειναν στην τρίτη και την τέταρτη θέση των playouts του βορείου ομίλου της Super League 2 μετά από 7 αγωνιστικές!

Την ίδια στιγμή ο Ηρακλής πήγε στην Κοζάνη ως πρωτοπόρος, αλλά άφησε δυο βαθμούς στην αναμέτρηση του με την ομώνυμη ομάδα.Πέμπτη φορά τη φετινή σεζόν που ο «Γηραιός» φεύγει χωρίς νίκη από την Κοζάνη, η οποία παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού!

Ο Ηρακλής παρότι προηγήθηκε με γκολ του Αρόγιο στο 72' δέχθηκε την ψυχρολουσία εννέα λεπτά αργότερα καθώς από κόρνερ η μπάλα βρήκε στον Σιούτα που ισοφάρισε με αυτογκόλ στο τελικό 1-1.

Στις καθυστερήσεις οι «κυανόλευκοι» βρέθηκαν φάτσα με το δεύτερο γκολ σε κεφαλιά του Γκεμπνιόν, που έβγαλαν οι αμυνόμενοι από τη γραμμή της εστίας.


Α’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OFF



ΑΕΛ – ΑΕΚ Β’ 3-0
(16' Παπαγεωργίου, 34' αυτ. Γεμπόα, 70' Πεδρόσο)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OUT

Διαγόρας – Παναθηναϊκός Β’ 0-0

Το πρόγραμμα της 7ης Play Off / Play Out SL2
Α’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OFF
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.04.2024

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.04.2024

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, Νίκη Βόλου – Λεβαδειακός 0-1
(55' Τσάπρας)

Ρεπό: Μακεδονικός

*Ο αγώνας Α.Ε.Λ – Α.Ε.Κ Β’ , θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία θεατών (Αρ.Πράξης 11/24 ΔΕΑΒ).

Α’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OUT

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.04.2024

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, Καμπανιακός – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0

ΚΟΖΑΝΗΣ, Κοζάνη – ΠΟΤ Ηρακλής 1-1

(81' αυτ. Σιούτας-72' Αρόγιο)

Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 29.04.2024

ΑΡΙΔΑΙΑΣ, Αιολικός – ΠΑΟΚ Β’ (16:00 / sl2.muvi.com)

Ο αγώνας Αιολικός – ΠΑΟΚ Β’, θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία θεατών.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OFF

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.04.2024

ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – Καλαμάτα 2-0
(19' Λεμονής, 84' Ελευθεριάδης)

Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 29.04.2024

ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Ιωνικός – Athens Kallithea (16:00 / Action 24)

Ρεπό: Ηλιούπολη

Β’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OUT

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.04.2024

ΡΟΔΟΥ, Διαγόρας – Παναθηναϊκός Β’ 0-0

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.04.2024

ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ, Αιγάλεω – Γιούχτας 1-0
(26' Μπάμπης)

ΑΓΥΙΑ, Παναχαϊκή – Ολυμπιακός Β’ 1-0
(7' Μπάρε)
 

Το πρόγραμμα της 8ης Play Off / Play Out SL2


Α’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OFF

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.05.2024

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Λεβαδειακός – ΑΕΛ (16:00 / sl2.muvi.com)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.05.2024

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός – ΑΕΚ Β’[ (16:00 / sl2.muvi.com)

Ρεπό: Νίκη Βόλου

Α’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OUT

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.05.2024

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, ΠΟΤ Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας (16:00 / sl2.muvi.com)

ΚΟΖΑΝΗΣ, Κοζάνη – ΠΑΟΚ Β’ (16:00 / sl2.muvi.com)

ΑΡΙΔΑΙΑΣ, Αιολικός – Καμπανιακός (16:00 / sl2.muvi.com)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OFF

ΠΕΜΠΤΗ 09.05.2024

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, Athens Kallithea – Χανιά (16:00 / Action 24)

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη – Καλαμάτα (16:00 / sl2.muvi.com)

Ρεπό: Ιωνικός

Β’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OUT

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.05.2024

ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΕΙΟ, Γιούχτας – Παναθηναϊκός Β’ (16:00 / sl2.muvi.com)

ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ, Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’ (16:00 / sl2.muvi.com)

ΠΕΜΠΤΗ 09.05.2024

ΑΓΥΙΑ, Παναχαϊκή – Διαγόρας (13:30 / sl2.muvi.com)

