Κόλλησαν στο 0-0 και έμειναν μπλεγμένοι Καμπανιακός και Αναγέννηση Καρδίτσας! Σε ένα κακό ματς στη Χαλάστρα οι δυο ομάδες αλληλοεξουδετερώθηκαν και με τον έναν βαθμό που πήραν παρέμειναν στην τρίτη και την τέταρτη θέση των playouts του βορείου ομίλου της Super League 2 μετά από 7 αγωνιστικές!



Την ίδια στιγμή ο Ηρακλής πήγε στην Κοζάνη ως πρωτοπόρος, αλλά άφησε δυο βαθμούς στην αναμέτρηση του με την ομώνυμη ομάδα.Πέμπτη φορά τη φετινή σεζόν που ο «Γηραιός» φεύγει χωρίς νίκη από την Κοζάνη, η οποία παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού!



Ο Ηρακλής παρότι προηγήθηκε με γκολ του Αρόγιο στο 72' δέχθηκε την ψυχρολουσία εννέα λεπτά αργότερα καθώς από κόρνερ η μπάλα βρήκε στον Σιούτα που ισοφάρισε με αυτογκόλ στο τελικό 1-1.



Στις καθυστερήσεις οι «κυανόλευκοι» βρέθηκαν φάτσα με το δεύτερο γκολ σε κεφαλιά του Γκεμπνιόν, που έβγαλαν οι αμυνόμενοι από τη γραμμή της εστίας.





Α’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OFF





ΑΕΛ – ΑΕΚ Β’ 3-0

(16' Παπαγεωργίου, 34' αυτ. Γεμπόα, 70' Πεδρόσο)



Β’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OUT



Διαγόρας – Παναθηναϊκός Β’ 0-0



Το πρόγραμμα της 7ης Play Off / Play Out SL2

Α’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OFF

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.04.2024



ΚΥΡΙΑΚΗ 28.04.2024



ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, Νίκη Βόλου – Λεβαδειακός 0-1

(55' Τσάπρας)



Ρεπό: Μακεδονικός



*Ο αγώνας Α.Ε.Λ – Α.Ε.Κ Β’ , θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία θεατών (Αρ.Πράξης 11/24 ΔΕΑΒ).



Α’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OUT



ΚΥΡΙΑΚΗ 28.04.2024



ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, Καμπανιακός – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0



ΚΟΖΑΝΗΣ, Κοζάνη – ΠΟΤ Ηρακλής 1-1



(81' αυτ. Σιούτας-72' Αρόγιο)



Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 29.04.2024



ΑΡΙΔΑΙΑΣ, Αιολικός – ΠΑΟΚ Β’ (16:00 / sl2.muvi.com)



Ο αγώνας Αιολικός – ΠΑΟΚ Β’, θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία θεατών.



Β’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OFF



ΚΥΡΙΑΚΗ 28.04.2024



ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – Καλαμάτα 2-0

(19' Λεμονής, 84' Ελευθεριάδης)



Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 29.04.2024



ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Ιωνικός – Athens Kallithea (16:00 / Action 24)



Ρεπό: Ηλιούπολη



Β’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OUT



ΣΑΒΒΑΤΟ 27.04.2024



ΡΟΔΟΥ, Διαγόρας – Παναθηναϊκός Β’ 0-0



ΚΥΡΙΑΚΗ 28.04.2024



ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ, Αιγάλεω – Γιούχτας 1-0

(26' Μπάμπης)



ΑΓΥΙΑ, Παναχαϊκή – Ολυμπιακός Β’ 1-0

(7' Μπάρε)



Το πρόγραμμα της 8ης Play Off / Play Out SL2



Α’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OFF



ΤΕΤΑΡΤΗ 08.05.2024



ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Λεβαδειακός – ΑΕΛ (16:00 / sl2.muvi.com)



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.05.2024



ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός – ΑΕΚ Β’[ (16:00 / sl2.muvi.com)



Ρεπό: Νίκη Βόλου



Α’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OUT



ΤΕΤΑΡΤΗ 08.05.2024



ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, ΠΟΤ Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας (16:00 / sl2.muvi.com)



ΚΟΖΑΝΗΣ, Κοζάνη – ΠΑΟΚ Β’ (16:00 / sl2.muvi.com)



ΑΡΙΔΑΙΑΣ, Αιολικός – Καμπανιακός (16:00 / sl2.muvi.com)



Β’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OFF



ΠΕΜΠΤΗ 09.05.2024



ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, Athens Kallithea – Χανιά (16:00 / Action 24)



ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη – Καλαμάτα (16:00 / sl2.muvi.com)



Ρεπό: Ιωνικός



Β’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OUT



ΤΕΤΑΡΤΗ 08.05.2024



ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΕΙΟ, Γιούχτας – Παναθηναϊκός Β’ (16:00 / sl2.muvi.com)



ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ, Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’ (16:00 / sl2.muvi.com)



ΠΕΜΠΤΗ 09.05.2024



ΑΓΥΙΑ, Παναχαϊκή – Διαγόρας (13:30 / sl2.muvi.com)

