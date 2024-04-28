Κόλλησαν στο 0-0 και έμειναν μπλεγμένοι Καμπανιακός και Αναγέννηση Καρδίτσας! Σε ένα κακό ματς στη Χαλάστρα οι δυο ομάδες αλληλοεξουδετερώθηκαν και με τον έναν βαθμό που πήραν παρέμειναν στην τρίτη και την τέταρτη θέση των playouts του βορείου ομίλου της Super League 2 μετά από 7 αγωνιστικές!
Την ίδια στιγμή ο Ηρακλής πήγε στην Κοζάνη ως πρωτοπόρος, αλλά άφησε δυο βαθμούς στην αναμέτρηση του με την ομώνυμη ομάδα.Πέμπτη φορά τη φετινή σεζόν που ο «Γηραιός» φεύγει χωρίς νίκη από την Κοζάνη, η οποία παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού!
Ο Ηρακλής παρότι προηγήθηκε με γκολ του Αρόγιο στο 72' δέχθηκε την ψυχρολουσία εννέα λεπτά αργότερα καθώς από κόρνερ η μπάλα βρήκε στον Σιούτα που ισοφάρισε με αυτογκόλ στο τελικό 1-1.
Στις καθυστερήσεις οι «κυανόλευκοι» βρέθηκαν φάτσα με το δεύτερο γκολ σε κεφαλιά του Γκεμπνιόν, που έβγαλαν οι αμυνόμενοι από τη γραμμή της εστίας.
Α’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OFF
ΑΕΛ – ΑΕΚ Β’ 3-0
(16' Παπαγεωργίου, 34' αυτ. Γεμπόα, 70' Πεδρόσο)
Β’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OUT
Διαγόρας – Παναθηναϊκός Β’ 0-0
Το πρόγραμμα της 7ης Play Off / Play Out SL2
Α’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OFF
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.04.2024
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.04.2024
ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, Νίκη Βόλου – Λεβαδειακός 0-1
(55' Τσάπρας)
Ρεπό: Μακεδονικός
*Ο αγώνας Α.Ε.Λ – Α.Ε.Κ Β’ , θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία θεατών (Αρ.Πράξης 11/24 ΔΕΑΒ).
Α’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OUT
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.04.2024
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, Καμπανιακός – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0
ΚΟΖΑΝΗΣ, Κοζάνη – ΠΟΤ Ηρακλής 1-1
(81' αυτ. Σιούτας-72' Αρόγιο)
Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 29.04.2024
ΑΡΙΔΑΙΑΣ, Αιολικός – ΠΑΟΚ Β’ (16:00 / sl2.muvi.com)
Ο αγώνας Αιολικός – ΠΑΟΚ Β’, θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία θεατών.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OFF
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.04.2024
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – Καλαμάτα 2-0
(19' Λεμονής, 84' Ελευθεριάδης)
Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 29.04.2024
ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Ιωνικός – Athens Kallithea (16:00 / Action 24)
Ρεπό: Ηλιούπολη
Β’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OUT
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.04.2024
ΡΟΔΟΥ, Διαγόρας – Παναθηναϊκός Β’ 0-0
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.04.2024
ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ, Αιγάλεω – Γιούχτας 1-0
(26' Μπάμπης)
ΑΓΥΙΑ, Παναχαϊκή – Ολυμπιακός Β’ 1-0
(7' Μπάρε)
Το πρόγραμμα της 8ης Play Off / Play Out SL2
Α’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OFF
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.05.2024
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Λεβαδειακός – ΑΕΛ (16:00 / sl2.muvi.com)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.05.2024
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός – ΑΕΚ Β’[ (16:00 / sl2.muvi.com)
Ρεπό: Νίκη Βόλου
Α’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OUT
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.05.2024
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, ΠΟΤ Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας (16:00 / sl2.muvi.com)
ΚΟΖΑΝΗΣ, Κοζάνη – ΠΑΟΚ Β’ (16:00 / sl2.muvi.com)
ΑΡΙΔΑΙΑΣ, Αιολικός – Καμπανιακός (16:00 / sl2.muvi.com)
Β’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OFF
ΠΕΜΠΤΗ 09.05.2024
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, Athens Kallithea – Χανιά (16:00 / Action 24)
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη – Καλαμάτα (16:00 / sl2.muvi.com)
Ρεπό: Ιωνικός
Β’ ΟΜΙΛΟΣ / PLAY OUT
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.05.2024
ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΕΙΟ, Γιούχτας – Παναθηναϊκός Β’ (16:00 / sl2.muvi.com)
ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ, Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’ (16:00 / sl2.muvi.com)
ΠΕΜΠΤΗ 09.05.2024
ΑΓΥΙΑ, Παναχαϊκή – Διαγόρας (13:30 / sl2.muvi.com)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.