«Τρομοκρατική οργάνωση η Χαμάς»: Ο Εκρέμ Ιμάμογλου διαφωνεί απολύτως με τον Ερντογάν

Imamoglu

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, μεγάλος αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αποκάλεσε τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση, δηλώνοντας ότι η Τουρκία είναι «βαθιά θλιμμένη» για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

«Οποιαδήποτε οργανωμένη δομή που πραγματοποιεί τρομοκρατικές ενέργειες και σκοτώνει μαζικά ανθρώπους θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από εμάς» ξεκαθάρισε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNN.

Ο Ιμάμογλου διευκρίνισε ότι παρόμοια εγκλήματα συμβαίνουν στους Παλαιστίνιους, καλώντας το Ισραήλ να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Χαμάς.

Η μεγάλη νίκη του Ιμάμογλου στις δημοτικές εκλογές του Μαρτίου ήταν ταυτόχρονα και η χειρότερη ήττα για τον Ερντογάν και το Κόμμα του Δημοκρατίας και Ανάπτυξης (AKP) στις δύο και πλέον δεκαετίες στην εξουσία τους, και θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια αλλαγή στο διχασμένο πολιτικό τοπίο της χώρας.

Ο Ταγίπ Ερντογάν υποστηρίζει ανοιχτά τη Χαμάς, καταγγέλλει το Ισραήλ για την επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας και καλεί για άμεση κατάπαυση του πυρός. Την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκε με τον ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισμαήλ Χανίγια. 

Πέρυσι, ο Τούρκος ηγέτης παρομοίασε τις τακτικές του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου με αυτές του ηγέτη των Ναζί Αδόλφο Χίτλερ χαρακτηρίζοντας το Ισραήλ «τρομοκρατικό κράτος» λόγω της επίθεσης του εναντίον της Χαμάς στη Γάζα. 
 

TAGS: Χαμάς Ισραήλ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Εκρέμ Ιμάμογλου
