Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή Καρλόβασι της Σάμου για τον εντοπισμό τεσσάρων αγνοουμένων, μετά την ημιβύθιση λέμβου που μετέφερε μετανάστες και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνδρας και να περισυλλεγούν σώοι 25 αλλοδαποί.

Η λέμβος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είχε ξεκινήσει από τα τουρκικά παράλια.

Όλοι οι μετανάστες μεταφέρθηκαν καλά στην υγεία τους στο Βαθύ της Σάμου.

Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

Στις έρευνες που συνεχίζονται, για τον εντοπισμό των τεσσάρων αγνοουμένων, συμμετέχουν ένα ναυαγοσωστικό και ένα πλωτό του λιμενικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

