Το TikTok ήταν μια από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές της Ινδίας μέχρι να απαγορευθεί το 2020. Είναι ένα μάθημα για το τι θα μπορούσε να συμβεί και στις ΗΠΑ εάν προχωρήσει η απαγόρευση τις δημοφιλούς εφαρμογής.

Πριν από τέσσερα χρόνια, η Ινδία ήταν η μεγαλύτερη αγορά του TikTok. Η εφαρμογή διέθετε μια αυξανόμενη βάση 200 εκατομμυρίων χρηστών, ακμάζουσες υποκουλτούρες και μερικές φορές ευκαιρίες που άλλαζαν τη ζωή για δημιουργούς και παράγοντες επιρροής. Το TikTok φαινόταν ασταμάτητο - μέχρι που οι εντάσεις στα σύνορα μεταξύ Ινδίας και Κίνας ξέσπασαν σε θανατηφόρα βία.

Μετά τη συνοριακή αψιμαχία, η ινδική κυβέρνηση απαγόρευσε την εφαρμογή στις 29 Ιουνίου 2020. Σχεδόν εν μία νυκτί, το TikTok εξαφανίστηκε.Οι λογαριασμοί και τα βίντεο του Ινδικού TikTok εξακολουθούν να είναι διαδικτυακά, παγωμένα στο χρόνο όταν η εφαρμογή είχε μόλις αναδειχθεί σε πολιτιστικό γίγαντα.

Κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσε να προσφέρει μια προεπισκόπηση του τι μπορεί να βρίσκεται στον ορίζοντα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στις 24 Απριλίου, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε ένα νομοσχέδιο που θα μπορούσε τελικά να απαγορεύσει το TikTok από τις ΗΠΑ , σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο μετά από χρόνια απειλών και αποτυχημένης νομοθεσίας.

Ο νόμος απαιτεί από την εταιρεία που κατέχει το TikTok, Bytedance, να πουλήσει το μερίδιό της στην εφαρμογή εντός των επόμενων εννέα μηνών, με επιπλέον τρίμηνη περίοδο χάριτος, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει πιθανή απαγόρευση στη χώρα. Η Bytedance λέει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να πουλήσει την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και έχει δεσμευτεί να αμφισβητήσει τη νομοθεσία στο δικαστήριο.

Η απαγόρευση μιας τεράστιας εφαρμογής μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα ήταν μια άνευ προηγουμένου στιγμή στην αμερικανική ιστορία της τεχνολογίας, αν και η διαφαινόμενη δικαστική μάχη αφήνει επί του παρόντος αβέβαιη τη μοίρα του TikTok.

Αλλά η ινδική εμπειρία δείχνει τι μπορεί να συμβεί όταν μια μεγάλη χώρα σβήσει το TikTok από τα smartphone των πολιτών της. Ούτε η Ινδία είναι η μόνη χώρα που έκανε αυτό το βήμα – τον ​​Νοέμβριο του 2023, το Νεπάλ ανακοίνωσε επίσης μια απόφαση να απαγορεύσει το TikTok και το Πακιστάν έχει εφαρμόσει μια σειρά προσωρινών απαγορεύσεων από το 2020.

Καθώς οι 150 εκατομμύρια χρήστες της εφαρμογής στις ΗΠΑ περνούν τα βίντεο σε κενό, η ιστορία της απαγόρευσης του TikTok στην Ινδία δείχνει ότι οι χρήστες προσαρμόζονται γρήγορα, αλλά και ότι όταν το TikTok πεθαίνει, μεγάλο μέρος της κουλτούρας του πεθαίνει μαζί του.

