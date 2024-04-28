Επιστροφή πολλών βασικών προσώπων -σε σχέση με το ματς κόντρα στη Λαμία- έχει η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (19:30) στην Τούμπα.



Οι Τάισον και Αντρίγια Ζίβκοβιτς επέστρεψαν στο αρχικό σχήμα και συγκεκριμένα στα φτερά της επίθεσης, με τον Κωνσταντέλια σε ρόλο 10αριού και τον Τόμας στην κορυφή της επίθεσης.

Δίδυμο στη μεσαία γραμμή οι, με τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Γιόνι, Κεντζιόρα, Κουλιεράκη και Μπάμπα, με τον Κοτάρσκι, όπως πάντα, κάτω από τα δοκάρια.Κοτάρσκι - Γιόνι, Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα - Μεϊτέ, Σβαμπ - Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον - Τόμας.

