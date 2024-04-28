Γνωστή έγινε η σύνθεση, με την οποία παρατάσσει ο Ματίας Αλμέιδα την ΑΕΚ στον «τελικό» με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (28/4, 19:30).



Μάλιστα, ο Αργεντινός τεχνικός επέλεξε ακριβώς την ίδια ενδεκάδα με το μεσοβδόμαδο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπου η ομάδα του επικράτησε 3-0 με κυριαρχική εμφάνιση.



Συγκεκριμένα, στην εστία θα είναι ο Αθανασιάδης, με τους Ρότα, Βίντα, Κάλενς και Χατζισαφί να συνθέτουν την αμυντική τετράδα από δεξιά προς τα αριστερά. Οι Σιμάνσκι και Γιόνσον αποτελούν το δίδυμο στα χαφ του άξονα, με τον Ελίασον να είναι δεξιά και τον Πινέδα αριστερά. Πίσω από τον Πόνσε θα κινείται ο Αραούχο. Φυσικά, πολλές οι επιλογές στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο.



Η ενδεκάδα της ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης - Ρότα, Βίντα, Κάλενς, Χατζισαφί - Ελίασον, Σιμάνσκι, Γιόνσον, Πινέδα - Πόνσε, Αραούχο.

Στον πάγκο για τους «κιτρινόμαυρους»: Στάνκοβιτς, Μήτογλου, Γκατσίνοβιτς, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Άμραμπατ, Γκαρσία, Τσούμπερ, Φερνάντες.





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.