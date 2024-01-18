Σε τροχιά ανάφλεξης η Μέση Ανατολή με το Πακιστάν να προχωρά σε αντίποινα για τις επιθέσεις του Ιράν στα σύνορά του.

Πλήγματα εναντίον επτά τοποθεσιών εντός του Ιράν εξαπέλυσε σήμερα το Ισλαμαμπάντ, ανέφερε στο CNN αξιωματούχος ασφαλείας του Πακιστάν, ως απάντηση στο τελευταίο περιστατικό βίας στα κοινά τους σύνορα που εκτόξευσε τις εντάσεις μεταξύ των δύο γειτόνων.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον υπουργό Εωτερικών του Ιράν, από την επίθεση έχασαν τη ζωή του εννέα άνθρωποι, 3 γυναίκες, 4 παιδιά και 2 άνδρες, σε ένα χωριό που βρίσκεται τρία έως τέσσερα χιλιόμετρα από τα ιρανικά σύνορα.

9 foreign nationals were killed in #Pakistan attack#Iran Interior Minister said that 3 women, 4 children and 2 men were killed in a village located three to four kilometers from the Iranian border. pic.twitter.com/n0ZHJpV8Ra — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) January 18, 2024

Σε τελευταία εξέλιξη, η Τεχεράνη απαίτησε να της δοθούν εξηγήσεις από το Ισλαμαμπάντ, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim και κάλεσε προς αυτό τον επιτετραμμένο της πρεσβείας στο ΥΠΕΞ.

Μάλιστα, ο Πακιστανός υπηρεσιακός πρωθυπουργός Ανουάρ ουλ-χακ Κακάρ θα διακόψει το ταξίδι του στο Νταβός, όπου συμμετέχει στο παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ, και θα επιστρέψει εσπευσμένα στη χώρα, ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στο Ισλαμαμπάντ.

Αργότερα, η κυβέρνηση του Πακιστάν με ανακοίνωση επιβεβαίωσε ότι διεξήγαγε κατά τη διάρκεια της νύχτας «πλήγματα ακριβείας» εναντίον «κρησφύγετων τρομοκρατών» στο Ιράν, έπειτα από ιρανική επιδρομή στην πακιστανική επικράτεια, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο παιδιά.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν «διεξήγαγαν σειρά πληγμάτων ακριβείας, υψηλού συντονισμού και στοχευμένων συγκεκριμένα, εναντίον κρησφύγετων τρομοκρατών στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν», στο νοτιοανατολικό Ιράν, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών στο Ισλαμαμπάντ.

«Σκοτώθηκε», κατά την ανακοίνωση, «ορισμένος» αριθμός «τρομοκρατών» .

Στην ανακοίνωση της πακιστανικής διπλωματίας μολαταύτα αναφέρεται πως το Πακιστάν «σέβεται την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν», ενώ η Ισλαμική Δημοκρατία χαρακτηρίζεται «αδελφή χώρα».

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν εκρήξεις γύρω από το Σαραβάν. Αξιωματούχοι ασφαλείας διεξάγουν έρευνα, ανέφερε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο IRNA.

Τόσο το Πακιστάν όσο και το Ιράν πολεμούν εδώ και καιρό τους μαχητές στην ταραχώδη περιοχή των Μπαλόχ κατά μήκος των συνόρων τους μήκους 900 χιλιομέτρων, αλλά το τελευταίο περιστατικό σηματοδοτεί μια μεγάλη κλιμάκωση μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών και έρχεται καθώς οι περιφερειακές εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή εντείνονται λόγω των συνεχιζόμενων ισραηλινών πόλεμος στη Γάζα.

Η εκτόξευση πυραύλων από το Πακιστάν έρχεται μια ημέρα αφότου το Ιράν ανακοίνωσε ότι χρησιμοποίησε «βλήματα ακριβείας και μη επανδρωμένα αεροσκάφη», για να καταστρέψει δύο προπύργια της σουνιτικής μαχητικής ομάδας Jaish al-Adl στη νοτιοδυτική επαρχία Μπαλουχιστάν του Πακιστάν.

Τα πλήγματα σκότωσαν δύο παιδιά και τραυματίστηκαν πολλοί άλλοι άνθρωποι, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, το οποίο περιέγραψε την επίθεση ως «απρόκλητη παραβίαση του εναέριου χώρου του από το Ιράν» και προειδοποίησε το Ιράν για «σοβαρές συνέπειες».

Η ένταση μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε διπλωματικό επίπεδο με το Πακιστάν την Τετάρτη να ανακαλεί τον πρεσβευτή του από το Ιράν και όλες τις ιρανικές επισκέψεις υψηλού επιπέδου.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν είπε ότι ο Ιρανός πρεσβευτής στο Πακιστάν δεν πρέπει να επιστρέψει από την τρέχουσα επίσκεψη στο Ιράν και προειδοποίησε ότι «το Πακιστάν διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σε αυτή την παράνομη πράξη».

Το Ιράν υπερασπίστηκε τα χτυπήματα και φάνηκε να επιδιώκει να κατευνάσει τις εντάσεις με τον γείτονά του που έχει επίσης πυρηνικό οπλοστάσιο.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν είπε ότι η χώρα του στόχευε μόνο Ιρανούς «τρομοκράτες» στο έδαφος του Πακιστάν και ότι «κανείς από τους υπηκόους της φίλης χώρας του Πακιστάν δεν έγινε στόχος πυραύλων και drones του Ιράν».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.