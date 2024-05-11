Ξαφνικές πλημμύρες προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 200 ανθρώπων μόνο στην επαρχία Μπαγλάν, στο βόρειο Αφγανιστάν, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

«Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια Μπαγαλάν Τζαντίντ» και «100 άνθρωποι σκοτώθηκαν» στην περιφέρεια Μπούρκα λόγω των ξαφνικών πλημμυρών που σημειώθηκαν χθες Παρασκευή και κατέστρεψαν περισσότερα από 2.000 σπίτια στις αυτές δύο περιοχές, δήλωσε αξιωματούχος του ΔΟΜ.

Σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ, υπάρχουν πολλοί νεκροί σε έξι ακόμη περιφέρειες της ίδιας επαρχίας, πάντα με βάση τα στοιχεία που δίνει η Αφγανική Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών.

Οι αρχές της Μπαγλάν είχαν κάνει λόγο χθες για 62 νεκρούς, αν και είχαν προειδοποιήσει ότι ο αριθμός τους «ενδέχεται να αυξηθεί».

Η φετινή άνοιξη ήταν ιδιαίτερα βροχερή στο Αφγανιστάν, με πλημμύρες να έχουν πλήξει και άλλες επαρχίες της χώρας, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Μεταξύ αυτών που επηρεάστηκαν ιδιαίτερα είναι η επαρχία Γκορ στα δυτικά και η Μπανταχσάν στα βορειοανατολικά.

Ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν δήλωσε σήμερα ότι υπάρχουν «δεκάδες νεκροί» σε διάφορες επαρχίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

