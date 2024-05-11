Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης έδωσε σήμερα μια σύντομη συνέντευξη ζωντανά από τη Νέα Ιωνία στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Αρχικά, ρωτήθηκε για τη φράση του «υπουργοί σκοτώνουν παιδιά» λέγοντας ότι «το ρήμα “σκοτώνουν” το χρησιμοποίησε πρώτη υποψήφια ευρωβουλευτής της ΝΔ», αναφερόμενος στην υποψήφια ευρωβουλευτή Βίκυ Φλέσσα.

Μια ερώτηση, όμως, που του τέθηκε από τη Σίσσυ Χρηστίδου, τον έκανε να βγάλει το ακουστικό και να αποχωρήσει. Όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα για το πολιτικό μέλλον των Σπίρτζη και Βασιλειάδη του ΣΥΡΙΖΑ, που πήραν σαφείς αποστάσεις από τη φράση αυτή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε να απαντήσει.

«Θα ήθελα μια απάντηση, σε σχέση με όσα είπαν ο κύριος Σπίρτζης και ο κύριος Βασιλειάδης για τη δήλωσή σας αυτή, δηλαδή στελέχη του δικού σας κόμματος…», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου και εκείνη τη στιγμή ο Στέφανος Κασσελάκης την διέκοψε.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ! Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα εξαιρετικό ευρωψηφοδέλτιο… Δεν υπάρχει ανάγκη να απαντήσω, όταν βλέπετε μπροστά σας τον πρόεδρο του κόμματος με το ευρωψηφοδέλτιο το οποίο έχει επιλέξει βάσει του κόμματος. Εκεί να επικεντρωθείτε, εκεί είναι το μέλλον του κόμματος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας!», είπε ο Στέφανος Κασσελάκης και αποχώρησε.

Δείτε την αντίδραση του Στέφανου Κασσελάκη στο 9:05

«Όποιος τρομοκρατείται από το κομματικό κράτος θα έχει εμένα»

Πριν αποχωρήσει από την εκπομπή ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε μεταξύ άλλων για τις περιοδείες που κάνει ενόψει ευρωεκλογών αλλά και για τα Τέμπη.

«Έχω δεσμευθεί ότι θα επικοινωνήσουμε το μήνυμά μας για μια καλύτερη ζωή σε όλη τη χώρα», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Συνεχίζουμε τις περιοδείες στις βόρειες συνοικίες της Αθήνας, έχουμε καλύψει πολλά χιλιόμετρα, έχουμε ‘λιώσει σόλες', μαζί με τους υποψήφιους ευρωβουλευτές», ανέφερε ο κ. Κασσελάκης ο οποίος μετά τη Νέα Ιωνία επισκέφθηκε το Μαρούσι, το Χαλάνδρι και την Κηφισιά.

Ο κ. Κασσελάκης ρωτήθηκε για την δήλωσή του για τα Τέμπη και την «υποκριτική», όπως την χαρακτήρισε αντίδραση της ΝΔ και απάντησε: «Η αλήθεια προκαλεί αντιδράσεις. Ας συζητήσουμε, όμως, για το ρήμα που χρησιμοποίησα. Πρώτη από όλους το χρησιμοποίησε η υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει αποπέμψει. Η ίδια είπε ότι όλοι σκοτώσαμε αυτά τα παιδιά. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά εγώ δεν σκότωσα αυτά τα παιδιά. Οι κάτοικοι της Νέας Ιωνίας, όπου βρίσκομαι, δεν τα έχουν σκοτώσει αυτά τα παιδιά, οι νησιώτες που επισκέφθηκα σε όλο το Αιγαίο δεν τα έχουν σκοτώσει αυτά τα παιδιά, μια συγνώμη δεν έχει ακουστεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αυτό το θέμα. Παντελής έλλειψη ευθιξίας». Συνεχίζοντας επανέλαβε την θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την απόδοση δικαιοσύνης στο "έγκλημα των Τεμπών": Μιλάμε για ένα ρήμα, ενώ χάθηκαν 57 ζωές, άνθρωποι που μπορούσαν να ζούνε σήμερα. Συνειδητοποιούμε τι με ρωτάτε; Όλος ο ελληνικός λαός θέλει να δει δικαιοσύνη. Οι οικογένειες, οι συγγενείς των θυμάτων θέλουν ανακούφιση κι εγώ ερωτώμαι για ένα ρήμα που εν τέλει περιγράφει μια κατάσταση που όλοι ξέρουμε ότι ισχύει. Ας έχουμε κοινή λογική σε αυτή τη χώρα. Επιτέλους».

Ρωτήθηκε όμως και για την άλλη επίμαχη δήλωση του κατά την συζήτηση με υπαλλήλους του υγειονομικού τομέα στην Πρέβεζα: «Οι άνθρωποι του δημοσίου αυτή τη στιγμή, πέρα από την εργασιακή επισφάλεια που βιώνουν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες ανανεώνονται όλη την ώρα, έχουμε στα νοσοκομεία επικουρικούς, στα σχολεία αναπληρωτές με πολύ χαμηλές αποδοχές, φοβούνται να μου μιλήσουν μπας και χάσουν την δουλειά τους. Έχουν τρομοκρατηθεί από μια κυβέρνηση που χρησιμοποιεί το κράτος σαν λάφυρο. Εγώ σας λέω ξεκάθαρα: όποιος τρομοκρατείται από την κομματική ηγεσία του τόπου όσο υπηρετεί το λειτούργημά του στο δημόσιο και ειδικά οι υγειονομικοί που σώζουν ζωές και στους οποίους βασιστήκαμε στην διάρκεια της πανδημίας, θα έχουν εμένα και τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δίπλα τους. Τελεία και παύλα».

Γενικεύοντας ο κ. Κασσελάκης είπε: «Επιτέλους ας αφήσουμε σε δευτερεύουσα μοίρα τις υποκριτικές ευγένειες σε αυτόν τον τόπο. Εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να προστατέψουμε τη μισθωτή εργασία. Θέλουμε να φέρουμε δικαιοσύνη στην φορολογία μειώνοντας τους φόρους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως εδώ στη Νέα Ιωνία που μια μικρή επιχείρηση πληρώνει την ίδια φορολογία με εκείνες που βάζουν ανεμογεννήτριες και βγάζουν εκατομμύρια. Είναι δίκαιο αυτό; Με αυτά γιατί δεν ασχολούμαστε; Γιατί παρουσιάζετε μόνο αυτά που ‘προσβάλουν' την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας; Με τα πραγματικά προβλήματα να ασχοληθείτε. Με τον κόσμο που λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά: ίδια φορολογία για τους μεγάλους, μπλέκουν στα δικαστήρια για χρόνια, δεν έχουν διασυνδέσεις, δεν έχουν ρευστότητα από τις τράπεζες. Πού πάει αυτό το πράγμα; Και μετά αναρωτιόμαστε αν πονάει η αλήθεια».

