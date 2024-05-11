Με επιστροφές και ένα πρόβλημα φουλάρει για το ματς με τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός.

Ο Φατίχ Τερίμ είδε την Παρασκευή τους Μπερνάρ και Φίλιπ Μλαντένοβιτς να προπονούνται κανονικά και ως εκ τούτου τους υπολογίζει για την αναμέτρηση της Τετάρτης (15/5, 20:00) στην Τούμπα. Εκτός, προφανώς παραμένουν Χόρντουρ Μάγκνουσον και Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, οι οποίοι έχουν τεθεί εδώ και καιρό νοκ άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Φώτης Ιωαννίδης συνεχίζει το ειδικό πρόγραμμα και παρότι υπάρχουν αρκετές ημέρες μέχρι τη «μάχη» με τον «δικέφαλο του Βορρά» θεωρείται από πολύ δύσκολο έως απίθανο να προλάβει να αγωνιστεί.

Διότι, δεν υπάρχει λόγος να παρθεί ένα τόσο μεγάλο ρίσκο ενόψει του τελικού του Κυπέλλου Betsson με τον Άρη. Υπενθυμίζεται ότι στο ματς με τους «κίτρινους» στο πρωτάθλημα ο 24χρονος φορ είχε παίξει με θλάση στους κοιλιακούς και του έγιναν ενέσεις ώστε να ανταπεξέλθει.

Αυτήν τη στιγμή ένα ρεαλιστικό σενάριο είναι ο διεθνής φορ, ο οποίος μετράει 43 συμμετοχές με 23 γκολ και 9 ασίστ, να προλάβει το ντέρμπι (19/5) με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο για την αυλαία του πρωταθλήματος.

