ΑΕΚ: Τα διλήμματα του Αλμέιδα για Ολυμπιακό

Φουλάρει για Ολυμπιακό η ΑΕΚ.

Η Ένωση έχει στρέψει εδώ και αρκετές ημέρες την προσοχή της στο κρίσιμο ματς (15/5, 20:00) με τους Πειραιώτες στο «Γ. Καραϊσκάκης», αφού είχε τη δυνατότητα να επικεντρωθεί στο εν λόγω ματς μετά την ήττα με 3-2 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Μένει να φανεί αν οι «κιτρινόμαυροι» έχουν καταφέρει να διατηρηθούν ζεστοί παρά την αγωνιστική απραξία.

Σε ό,τι αφορά το πλάνο του Ματίας Αλμέιδα φαίνεται ότι υπάρχουν δύο διλήμματα για το πλάνο που έχει καταστρώσει για τη «μάχη» στο Φάληρο. Το ένα έχει να κάνει με το ενδεχόμενο επιστροφής του Τσίτσαν Στάνκοβιτς κάτω από τα δοκάρια αντί του Γιώργου Αθανασιάδη, καθώς έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του ο Αυστριακός τερματοφύλακας.

Το άλλο έχει να κάνει με το κέντρο της άμυνας. Αφού ο Μουκουντί είναι ετοιμοπόλεμος πλέον, αλλά έχει μείνει εκτός δράσης αρκετό διάστημα (τελευταίο ματς το 2-2 με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 7/4) και καλείται να αποφασίσει (αν δεν το έχει κάνει ήδη) ο 50χρονος τεχνικός αν θα τον επαναφέρει στην ενδεκάδα ή αν θα διατηρήσει τον Κάλενς στο πλευρό του Βίντα στα στόπερ.

Από εκεί και πέρα, πάντα παίζει το σενάριο να ανακατέψει την… τράπουλα ο Αργεντινός τεχνικός, βάζοντας για παράδειγμα τον Πινέδα αριστερά και τον Αραούχο πίσω από τον Πόνσε.

