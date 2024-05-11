Το βόρειο σέλας έχει φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη όπως σε Γερμανία, Ισλανδία, Φινλανδία,Σουηδία, σε πολιτείες των ΗΠΑ, στον Καναδά και γενικά στο βόρειο ημισφαίριο.
Aurora pillars overhead, captured from the UK.
A huge light show visible to the naked eye. Bright reds, pinks, greens spanning the entire sky.
📸 - @bbroastro #aurora #Auroraborealis #NorthernLights @BBCNews @bbchw pic.twitter.com/U44zGMA4kj— Astro Ben 📸✨ I take photos of space 🔭 (@bbroastro) May 11, 2024
Ωστόσο, εκτός από εντυπωσιακές εικόνες, η ηλιακή καταιγίδα έχει ήδη δημιουργήσει προβλήματα ενώ είναι πιθανό να δημιουργήσει κι άλλα. H Starlink, θυγατρική της SpaceX του Ίλον Μασκ, που ασχολείται με τους δορυφόρους, προειδοποίησε σήμερα, για το ενδεχόμενο “υποβάθμισης των υπηρεσιών της”.
Unbelievable! I never would’ve thought I’d see it…the aurora in South Florida!!! Better pics coming eventually, this was a quick iPhone shot. #flwx #aurora @NWSMiami @TweetAurora pic.twitter.com/NluiqoolNi— Luke Culver (@LukeCulverWx) May 11, 2024
Holy Shit look at this man!#Aurorapic.twitter.com/eaq4JlbKGX— حيدرة Space 8K (@uhd2020) May 11, 2024
Η Starlink έχει την ιδιοκτησία περίπου του 60% των περίπου 7.500 δορυφόρων που έχουν τεθεί σε τροχιά γύρω από τη γη και έχει κυρίαρχη θέση στο δορυφορικό διαδίκτυο.
Ο Μασκ ανέφερε νωρίτερα σε μία ανάρτησή του στο Χ ότι οι δορυφόροι της Starlink επηρεάζονται σημαντικά από την γεωμαγνητική καταιγίδα, αλλά μέχρι τώρα εξακολουθούν να λειτουργούν ομαλά.
Had quite the aurora show in New River, Arizona #aurora #arizona #phoenix pic.twitter.com/T7J84CJvn0— Robyn Charlize (@RobynCharlize) May 11, 2024
Στη Σουηδία υπήρξαν ορισμένες διακοπές ρεύματος και κατέστρεψε μετασχηματιστές στη Νότια Αφρική, όπως ανέφερε η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).
Η τελευταία φορά που μια ηλιακή καταιγίδα αυτού του μεγέθους έφτασε στη Γη ήταν τον Οκτώβριο του 2003.
I have no words… #aurora #missouri literally thousands of pictures #AuroraBoreal @WeatherBug pic.twitter.com/1J8HF9y17n— Lanny Dean (@LannyDean_) May 11, 2024
Το φαινόμενο Aurora
Το φαινόμενο Aurora εμφανίζεται όταν φορτισμένα σωματίδια συγκρούονται με αέρια στην ατμόσφαιρα της Γης γύρω από τους μαγνητικούς πόλους. Γενικά, χρειάζονται μόλις οκτώ λεπτά για να ταξιδέψει το φως 93 εκατομμύρια μίλια στη Γη από τον ήλιο, αλλά η αστροφυσικός Janna Levin είπε ότι τα ενεργοποιημένα σωματίδια που προκαλούν το τρέχον κύμα του σέλας ταξιδεύουν πολύ πιο αργά, με αποτέλεσμα το φαινόμενο να διαρκέσει το Σαββατοκύριακο.
NEW PICTURES: Extremely rare aurora in Southwest Florida this evening, first time in decades, was glowing pink in the northern sky. This is honestly on the same level as seeing snow here, some may not see this again in their lifetime. This was caused by an "Extreme" G5 Solar… pic.twitter.com/B56mRR0kd5— Matt Devitt (@MattDevittWX) May 11, 2024
«Ορισμένες από αυτές τις μαζικές εκτοξεύσεις είναι τρισεκατομμύρια κιλά», είπε. «Είναι πιο αργοί. Άρα χρειάζονται περισσότερες, αλλά ακόμα ώρες, ίσως δεκάδες ώρες.»
Γενικά, χρειάζονται μόλις οκτώ λεπτά για να ταξιδέψει το φως 93 εκατομμύρια μίλια στη Γη από τον ήλιο, αλλά η αστροφυσικός Janna Levin είπε ότι τα ενεργοποιημένα σωματίδια που προκαλούν το τρέχον κύμα του σέλας ταξιδεύουν πολύ πιο αργά, με αποτέλεσμα το φαινόμενο να διαρκέσει το Σαββατοκύριακο.
Edinburgh feels like a different planet tonight— Jacob Anderson 🏴 (@itwasjacob) May 10, 2024
Incredible #aurora pic.twitter.com/iHOQIyThKm
«Ορισμένες από αυτές τις μαζικές εκτοξεύσεις είναι τρισεκατομμύρια κιλά», είπε. «Είναι πιο αργές. Άρα χρειάζονται περισσότερες ώρες, ίσως δεκάδες ώρες».
Off the chart awe & wonder here. All around us #Aurora #Sgeppey pic.twitter.com/x4TlDpuTlO— Dr Paula Owens FRGS (@Primageographer) May 10, 2024
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.