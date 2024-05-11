Λογαριασμός
Γεωμαγνητική καταιγίδα: Μοναδικές εικόνες από το βόρειο σέλας αλλά και προβλήματα - Η Starlink του Μασκ προειδοποιεί για δυσκολίες στη λειτουργία των δορυφόρων

H Starlink, θυγατρική της SpaceX του Ίλον Μασκ, που ασχολείται με τους δορυφόρους, προειδοποίησε σήμερα, για το ενδεχόμενο “υποβάθμισης των υπηρεσιών της” λόγω της ηλεκτρομαγνητικής καταιγίδας

Το βόρειο σέλας έχει φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη όπως σε Γερμανία, Ισλανδία, Φινλανδία,Σουηδία, σε πολιτείες των ΗΠΑ, στον Καναδά και γενικά στο βόρειο ημισφαίριο.

Ωστόσο, εκτός από εντυπωσιακές εικόνες, η ηλιακή καταιγίδα έχει ήδη δημιουργήσει προβλήματα ενώ είναι πιθανό να δημιουργήσει κι άλλα. H Starlink, θυγατρική της SpaceX του Ίλον Μασκ, που ασχολείται με τους δορυφόρους, προειδοποίησε σήμερα, για το ενδεχόμενο “υποβάθμισης των υπηρεσιών της”.

Η Starlink έχει την ιδιοκτησία περίπου του 60% των περίπου 7.500 δορυφόρων που έχουν τεθεί σε τροχιά γύρω από τη γη και έχει κυρίαρχη θέση στο δορυφορικό διαδίκτυο.

Ο Μασκ ανέφερε νωρίτερα σε μία ανάρτησή του στο Χ ότι οι δορυφόροι της Starlink επηρεάζονται σημαντικά από την γεωμαγνητική καταιγίδα, αλλά μέχρι τώρα εξακολουθούν να λειτουργούν ομαλά.

Στη Σουηδία υπήρξαν ορισμένες διακοπές ρεύματος και κατέστρεψε μετασχηματιστές στη Νότια Αφρική, όπως ανέφερε η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).

Η τελευταία φορά που μια ηλιακή καταιγίδα αυτού του μεγέθους έφτασε στη Γη ήταν τον Οκτώβριο του 2003.

 

Το φαινόμενο Aurora

Το φαινόμενο Aurora εμφανίζεται όταν φορτισμένα σωματίδια συγκρούονται με αέρια στην ατμόσφαιρα της Γης γύρω από τους μαγνητικούς πόλους. Γενικά, χρειάζονται μόλις οκτώ λεπτά για να ταξιδέψει το φως 93 εκατομμύρια μίλια στη Γη από τον ήλιο, αλλά η αστροφυσικός Janna Levin είπε ότι τα ενεργοποιημένα σωματίδια που προκαλούν το τρέχον κύμα του σέλας ταξιδεύουν πολύ πιο αργά, με αποτέλεσμα το φαινόμενο να διαρκέσει το Σαββατοκύριακο.

«Ορισμένες από αυτές τις μαζικές εκτοξεύσεις είναι τρισεκατομμύρια κιλά», είπε. «Είναι πιο αργοί. Άρα χρειάζονται περισσότερες, αλλά ακόμα ώρες, ίσως δεκάδες ώρες.»

