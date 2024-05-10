Νέα αναγκαστική προσγείωση για Boeing -Επέστρεψε λίγα λεπτά μετά την απογείωση

Νέο περιστατικό αναγκαστικής προσγείωσης επιβατικό αεροσκάφους Boeing 737 αυτή τη φορά σε αεροδρόμιο της Ιαπωνίας.

Το Boeing αναγκάστηκε να επιστρέψει στο διάδρομο λίγα λεπτά αφού είχε απογειωθεί.

Η πτήση 166, ένα αεροσκάφος 737 της United Airlines με 50 επιβάτες, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Φουκουόκα στη νοτιοδυτική Ιαπωνία και κατευθύνθηκε προς το Γκουάμ.

Λίγα λεπτά αργότερα γύρισε πίσω όταν οι πιλότοι κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αφού διαπίστωσαν ότι ένα πτερύγιο των φτερών δε λειτουργούσε σωστά.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές κανείς δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού που συνέβη σήμερα το πρωί.

Πηγή: skai.gr

