Σε ανοδική τροχιά κινείται η επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς ότι το 2024 θα «πετάξει» στα… 30 εκατ. επιβάτες.

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις για το αεροδρόμιο της Αθήνας συνεχίζονται , καθώς και τον μήνα Απρίλιο «απογειώθηκε», σημειώνοντας αύξηση 16,3% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023, φτάνοντας τους 2,49 εκατ. επιβάτες. Οι επιβάτες εξωτερικού ήταν 1,79 εκατ. έναντι 1,47 εκατ. πέρυσι με αύξηση 21,7% ενώ οι επιβάτες εσωτερικού ήταν 688 χιλιάδες έναντι 660 χιλιάδες πέρυσι με αύξηση 4,1%.

Συνολικά, κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 7,7 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 16,5%. Τους 4 πρώτους μήνες η αύξηση ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή. Τον Ιανουάριο 12,7%, τον Φεβρουάριο 21,6%, τον Μάρτιο 23,6% και τον Απρίλιο 21,7%.Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασαν αύξηση της τάξης των 8,4% και 20,2% αντίστοιχα.

Πτήσεις

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων μηνών του 2024 ανήλθε σε 67.447, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 13,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 5,9% και 19,3% σε σχέση με το 2023.

Προβλέψεις για χρονιά ρεκόρ

Οι προβλέψεις για την επιβατική κίνηση για το 2024 ήδη έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω μετά και τη διψήφια αύξηση που κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΑ Γιάννης Παράσχης στο πλαίσιο της πρώτης γενικής συνέλευσης των μετόχων μετά την εισαγωγή στο ελληνικό Χρηματιστήριο είχε αναφέρει: «Η επιβατική κίνηση κατέγραψε άνοδο 16,5% κατά τους πρώτους τρεις μήνες της φετινής χρονιάς, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023. Πρόκειται για μια σημαντική ανάπτυξη, η οποία αποτυπώθηκε και στα οικονομικά μεγέθη. Αυτό μας οδηγεί σε μια αναθεώρηση προς τα πάνω της πρόβλεψης για τη συνολική πορεία της χρονιάς».

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία της επιβατικής κίνησης, παράγοντες της αγοράς εκφράζουν την εκτίμηση ότι το 2024 θα είναι νέα χρονιά ιστορικού ρεκόρ για το «Ελευθέριος Βενιζέλος», ξεπερνώντας τα 30 εκατ. επιβάτες,με δεδομένο ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η καλοκαιρινή περίοδος και η Αθήνα είναι ένας προορισμός με μεγάλη δυναμική, όπως δείχνουν και τα στατιστικά της κίνησης από το εξωτερικό.

Έτσι εκτιμώντας ότι θα «πετάξει» ακόμη πιο ψηλά το 2024 το «Ελευθέριος Βενιζέλος» ανοίγει «φτερά» σε αγορές που διαθέτουν μεγάλο μερίδιο επιβατών με υψηλό καταναλωτικό προφίλ, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Κίνα και η Ινδία. «Για αυτό και επενδύουμε στην ανάπτυξη των προορισμών μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων», είπε στην πρόσφατη γενική συνέλευση των μετόχων ο διευθύνων σύμβουλος, Γιάννης Παράσχης. Εξέλιξη στην οποία συμβάλλουν τόσο οι διευρυμένες συνεργασίες που συνάπτει ο ΔΑΑ με διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, αλλά και τα επενδυτικά προγράμματα εγχώριων αερομεταφορέων. Ήδη η Aegean ανακοίνωσε την επένδυση σε μεγαλύτερα αεροσκάφη A321, που επιτρέπουν πτήσεις ως και 7,5 ωρών, που θα της δώσουν τη δυνατότητα να πετά σε Ασία, Κεντρική Αφρική και Περσικό Κόλπο.

Κερδοφορία

Υπενθυμίζεται πως βελτιωμένα ήταν και τα έσοδα του ΔΑΑ, που αυξήθηκαν κατά 15,3 εκατ. ευρώ ή 15,3%, από 99,4 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023 σε 114,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο φετινό τρίμηνο, με όλες τις ροές εσόδων να παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση.

Ειδικότερα, τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από αεροπορικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 86,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αύξηση που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εσόδων από τις Αεροπορικές Χρεώσεις και των εσόδων από το Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων, ενώ οι τιμές των αεροπορικών χρεώσεων παρέμειναν σταθερές. Επιπλέον, τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από μη αεροπορικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 28,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξημένα κατά 16,9% σε σύγκριση με το 2023. Η εν λόγω βελτίωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εσόδων από εμπορικές δραστηριότητες και υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων.

Τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), το πρώτο τρίμηνο του 2024, διαμορφώθηκαν σε 66,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,7 εκατ. ευρώ ή 15,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Τα κέρδη προ φόρων την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2024 ανήλθαν στα 37 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,5 εκατ., συγκριτικά με 2023, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα 28,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,5 εκατ. ευρώ από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

