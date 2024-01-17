Παγκόσμια ανησυχία για επέκταση της σύρραξης στη Μέση Ανατολή προκαλεί η επιθετική δραστηριότητα του Ιράν, με την Τεχεράνη να χτυπά μέσα σε λίγες ώρες σε τρεις διαφορετικές χώρες. Στόχοι το Ερμπίλ στο ιρακινό Κουρδιστάν, η Ιντλίμπ στη βόρεια Συρία αλλά και το πιο αναπάντεχο, περιοχή του νοτιοδυτικού Πακιστάν, με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να μιλά για «χτύπημα κατά ιρανών τρομοκρατών».

«Η βία έχει εξαπλωθεί πέρα από το Ισραήλ και τη Γάζα στην ευρύτερη περιοχή, αφού το Ιράν πραγματοποίησε επιδρομές στο Ιράκ, τη Συρία και το Πακιστάν, και οι ΗΠΑ έπληξαν ξανά στόχους των Χούθι στην Υεμένη εν μέσω συνεχιζόμενων επιθέσεων στη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα» σχολιάζει το CNN.

«Βάλαμε στο στόχαστρο Ιρανούς τρομοκράτες που βρίσκονται σε πακιστανικό έδαφος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν.

Τα μηνύματα που στέλνει η Τεχεράνη είναι ηχηρά, με τις πιθανότητες στρατιωτικής εμπλοκής του Ιράν να αυξάνουν πλέον επικίνδυνα.



Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν έθεσε ως όρο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα, για να σταματήσουν και άλλες επιθέσεις στην περιοχή. «Αν σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα, τότε θα οδηγήσει στο τέλος άλλων κρίσεων και επιθέσεων στην περιοχή», ξεκαθάρισε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Για απρόκλητη και κατάφωρη παραβίαση κυριαρχίας του Πακιστάν κάνει λόγο το Ισλαμαμπάντ που ανακάλεσε τον πρεσβευτή του στην Τεχεράνη και προειδοποιεί με αντίποινα.

«Το Πακιστάν διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην παράνομη αυτή πράξη και η ευθύνη για τις συνέπειες θα βαρύνει αποκλειστικά το Ιράν» διεμήνυσε ο εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πρόκειται για μία άνευ προηγουμένου επίθεση του Ιράν κατά του Πακιστάν που μετρά πληθυσμό σχεδόν 232 εκατομμυρίων, και είναι επίσης πυρηνική δύναμη. Οι πυραυλικές επιθέσεις της Τεχεράνης σημειώνονται στην επαρχία Μπαλουχιστάν, περιοχή όχι τυχαία αφού εκεί κατοικεί η διακριτή εθνότητα των Βελούχων που ακολουθεί το σουνιτικό δόγμα και στο στόχαστρο μπαίνουν δύο βάσεις της σουνιτικής ένοπλης οργάνωσης Τζάις Αλ Αντλ η οποία έχει εξαπολύσει στο παρελθόν επιθέσεις κατά του Ιράν με την τελευταία να σημειώνεται τον περασμένο Δεκέμβριο

Οι Χούθι αψηφούν την Ουάσινγκτον

Η Μέση Ανατολή μοιάζει με ναρκοπέδιο, ενόσω το αμερικανικό σφυροκόπημα κατά των ανταρτών Χούθι δεν έχει φέρει αποτελέσματα, με τους Υεμενίτες αντάρτες να αψηφούν την Ουάσιγκτον.

Οι αντάρτες της Υεμένης χαρακτηρίστηκαν εκ νέου από τις ΗΠΑ ως τρομοκρατική ομάδα, ωστόσο, οι ίδιοι απάντησαν ότι αυτό δεν θα σταματήσει τις επιθέσεις τους.



Όπως ανέφερε στο Reuters, ο εκπρόσωπος των Χούτι Μοχάμεντ Αμπντουλσαλάμ, η απόφαση της Ουάσινγκτον δεν θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις τους που έχουν ως στόχο να παρεμποδίσουν τα ισραηλινά πλοία ή τα πλοία που κατευθύνονται προς το Ισραήλ να διασχίσουν την Ερυθρά Θάλασσα, την Αραβική Θάλασσα και το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.



Η κυβέρνηση Μπάιντεν επανέφερε σήμερα Τετάρτη τους σιίτες φιλοϊρανούς αντάρτες σε έναν κατάλογο με τρομοκρατικές ομάδες, στη νεότερη προσπάθεια των ΗΠΑ να παρεμποδίσουν τις επιθέσεις των δυνάμεων των Χούθι στη διεθνή ναυτιλία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα. Το μπαράζ επιθέσεων έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο παγκόσμιο εμπόριο.

Σημειώνεται πάντως ότι η Ουάσινγκτον υπόσχεται στους αντάρτες ότι θα επανεξετάσει «άμεσα» τον χαρακτηρισμό, αν σταματήσουν τις επιθέσεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένοντας σε επαγρύπνηση εξαπολύουν νέα πλήγματα κατά των φιλοϊρανών Χούθι διαβεβαιώνοντας ότι στοχεύουν στην αποκλιμάκωση.

Ιρανορωσικός άξονας

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι αναμένει πως ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ιρανός ομόλογός του θα υπογράψουν σύντομα μια νέα διακρατική συνθήκη μεταξύ των δύο χωρών.



Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η νέα συνθήκη θα εδραιώσει τη στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στη Μόσχα και στην Τεχεράνη και θα καλύψει όλο το εύρος των σχέσεών τους.

«Αυτό το έγγραφο όχι μόνο έρχεται την κατάλληλη στιγμή, αλλά έχει καθυστερήσει. Μετά την υπογραφή της παρούσας συνθήκης, το διεθνές πλαίσιο έχει αλλάξει και οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες βιώνουν μια ανάκαμψη άνευ προηγουμένου», είπε η Ζαχάροβα και πρόσθεσε ότι η νέα συνθήκη αναμένεται να υπογραφεί στη διάρκεια μιας από τις επόμενες επαφές, όπως την περιέγραψε, ανάμεσα στους δύο προέδρους.

Τον περασμένο μήνα, εν μέσω της ενίσχυσης των πολιτικών, εμπορικών και στρατιωτικών σχέσεων ανάμεσα στη Μόσχα και την Τεχεράνη, τις οποίες οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βλέπουν με ανησυχία, ο Πούτιν είχε συνομιλίες που διήρκεσαν πέντε ώρες στο Κρεμλίνο με τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολίασε ότι δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία συνάντησης των δύο ηγετών, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Τον Νοέμβριο, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία και το Ιράν αναπτύσσουν τις σχέσεις τους, «περιλαμβανομένου του τομέα της στρατιωτικοτεχνολογικής συνεργασίας», αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει τον υπαινιγμό του Λευκού Οίκου ότι το Ιράν πιθανόν να εξετάζει να προμηθεύσει τη Ρωσία με βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι ιρανικές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι η στρατιωτική συνεργασία με τη Ρωσία επεκτείνεται μέρα με τη μέρα.

Τον Νοέμβριο, το Ιράν είπε ότι ολοκλήρωσε τις διευθετήσεις για την προμήθεια από τη Ρωσία μαχητικών αεροσκαφών τύπου Su-35, επιθετικών ελικοπτέρων Mi-28 και εκπαιδευτικών αεροσκαφών Yak-130.

Πηγή: skai.gr

