Μπαράζ συλλήψεων για τις δύο πολύνεκρες βομβιστικές επιθέσεις στο Κερμάν ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι ιρανικές αρχές.



Το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν ανακοίνωσε ότι «εντόπισε και συνέλαβε 35 δράστες και υποστηρικτές της τρομοκρατικής επίθεσης στο Κερμάν».

για την τρομοκρατική επίθεση στο Κερμάν.Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι τα 35 άτομα συνελήφθησαν στις ιρανικές επαρχίεςαναφέρει το πρακτορείο IRNA.«Πολλά άλλα στοιχεία (σ.σ άτομα) που συνδέονται με τις δύο βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας, ανέφερε δε, προσθέτοντας ότι «οι δυνάμειςΟι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στις 3 Ιανουαρίου, στην επέτειο της δολοφονίας του αντιστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε επίθεση αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο Ιράκ το 2020.Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν σε μια διαδρομή που οδηγούσε στον τάφο του Σουλεϊμανί, καθώς ο κόσμος είχε συγκεντρωθεί για την επέτειο του θανάτου του. Μέχρι στιγμής, έχουνΗ τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις που έχουν προκαλέσει διεθνή καταδίκη από όλο τον κόσμο.

