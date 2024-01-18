Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως έπληξε 14 πυραύλους των Χούθι στην Υεμένη

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε στο έδαφος 14 πυραύλους των Χούθι στην Υεμένη προκειμένου να «προστατεύσει» τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, προχωρώντας στην τέταρτη σειρά επιδρομών της Δύσης εναντίον των φιλοϊρανών ανταρτών μέσα σε μια εβδομάδα.

«Οι πύραυλοι αυτοί σε εξέδρες εκτόξευσης ήγειραν άμεσο κίνδυνο για εμπορικά πλοία και σκάφη του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στην περιοχή», καθώς «θα μπορούσαν να εκτοξευθούν ανά πάσα στιγμή», τόνισε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») μέσω X (του πρώην Twitter).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

