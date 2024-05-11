Ομελέτα στον φούρνο με λαχανικά και γαλοπούλα

Τι θα χρειαστείς:

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

1 μεγάλη γλυκοπατάτα κομμένη στα ¼ σε κύκλους

1 γεμάτη κούπα γαλοπούλα, ψιλοκομμένη

1 φλιτζάνι κρεμμύδι κομμένο σε κύβους

1 φλιτζάνι πιπεριά κομμένη σε κύβους

2 φλιτζάνια σπανάκι

1 κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σε σκόνη

1 κουταλάκι του γλυκού κρεμμύδι σε σκόνη

¼ κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι

¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

8 αυγά

Πώς θα το φτιάξεις

Προθέρμανε τον φούρνο σας στους 200 βαθμούς και άλειψε ένα τετράγωνο ταψί με 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο. Στρώσε τις γλυκοπατάτες με 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο και αλάτι στον πάτο της κατσαρόλας σας. Ψήσε για 30 λεπτά. Όσο οι πατάτες είναι στο φούρνο, σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, προσθέσε το υπόλοιπο 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο και σόταρε την γαλοπούλα για 1 λεπτό. Πρόσθεσε τις πιπεριές, τα κρεμμύδια και το σπανάκι και σόταρε μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς. Για περίπου 2 λεπτά. Πρόσθεσε τα μπαχαρικά και ανακάτεψε. Σε ένα μεσαίο μπολ σπάσε 8 αυγά και χτυπήσε καλά. Βγάλτ τις πατάτες σας από το φούρνο και μειώστε τη θερμοκρασία του φούρνου στους 180 βαθμούς. Ρίξε τα λαχανικά με τη γαλοπούλα πάνω από τις γλυκοπατάτες και μετά το μείγμα των αυγών. Ψήσε για 25-30 λεπτά ή μέχρι να βγει ένα μαχαίρι από το κέντρο καθαρό. Άφησε να κρυώσει για 5-10 λεπτά πριν σερβίρεις.

