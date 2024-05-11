Ομελέτα στον φούρνο με λαχανικά και γαλοπούλα

Τι θα χρειαστείς:
- 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο
- 1 μεγάλη γλυκοπατάτα κομμένη στα ¼ σε κύκλους
- 1 γεμάτη κούπα γαλοπούλα, ψιλοκομμένη
- 1 φλιτζάνι κρεμμύδι κομμένο σε κύβους
- 1 φλιτζάνι πιπεριά κομμένη σε κύβους
- 2 φλιτζάνια σπανάκι
- 1 κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σε σκόνη
- 1 κουταλάκι του γλυκού κρεμμύδι σε σκόνη
- ¼ κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι
- ¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι
- 8 αυγά
Πώς θα το φτιάξεις
- Προθέρμανε τον φούρνο σας στους 200 βαθμούς και άλειψε ένα τετράγωνο ταψί με 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο.
- Στρώσε τις γλυκοπατάτες με 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο και αλάτι στον πάτο της κατσαρόλας σας. Ψήσε για 30 λεπτά.
- Όσο οι πατάτες είναι στο φούρνο, σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, προσθέσε το υπόλοιπο 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο και σόταρε την γαλοπούλα για 1 λεπτό. Πρόσθεσε τις πιπεριές, τα κρεμμύδια και το σπανάκι και σόταρε μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς. Για περίπου 2 λεπτά. Πρόσθεσε τα μπαχαρικά και ανακάτεψε. Σε ένα μεσαίο μπολ σπάσε 8 αυγά και χτυπήσε καλά. Βγάλτ τις πατάτες σας από το φούρνο και μειώστε τη θερμοκρασία του φούρνου στους 180 βαθμούς.
- Ρίξε τα λαχανικά με τη γαλοπούλα πάνω από τις γλυκοπατάτες και μετά το μείγμα των αυγών.
- Ψήσε για 25-30 λεπτά ή μέχρι να βγει ένα μαχαίρι από το κέντρο καθαρό. Άφησε να κρυώσει για 5-10 λεπτά πριν σερβίρεις.
Πηγή: Savoir Ville
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.