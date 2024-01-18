Νέα σειρά πληγμάτων των ΗΠΑ εναντίον των Χούθι στην Υεμένη - Η 4η μέσα σε μια εβδομάδα

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο, για τέταρτη φορά μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο της εβδομάδας, θέσεις στα εδάφη που ελέγχουν οι Χούθι στην Υεμένη, προχωρώντας τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε πλήγματα στο έδαφος εναντίον δεκατεσσάρων πυραύλων των προσκείμενων στο Ιράν ανταρτών, οι οποίοι επιτίθενται για εβδομάδες εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι νέες επιδρομές των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, η οποία μοιάζει να πλησιάζει ολοένα περισσότερο στην ανάφλεξη, ανακοινώθηκαν μερικές ώρες αφού η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ξανά «τρομοκρατική» οντότητα τους υεμενίτες αντάρτες, που συνεχίζουν από την πλευρά τους να βάζουν στο στόχαστρο εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Σύμφωνα με το Αλ Μασίρα, τηλεοπτικό δίκτυο προσκείμενο στους αντάρτες, τα πλήγματα, που κατ’ αυτό ήταν «αμερικανοβρετανικά», έγιναν στις επαρχίες «Χοντάιντα, Τάιζ, Νταμάρ, Αλ Μπάιντα και Σαάντα».

Ο Χάνι Κάγεντ, κάτοικος της Χοντάιντα, 44 ετών, είπε πως άκουσε δυνατό κρότο «γύρω στις 02:16 τοπική ώρα» σήμερα, προσθέτοντας πως η έκρηξη έγινε στο ανατολικό τμήμα της πόλης, κοντά στο αεροδρόμιο.

Περί τη 01:00 (ώρα Ελλάδας), οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ «διεξήγαγαν πλήγματα εναντίον 14 πυραύλων των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι, έτοιμων να εκτοξευθούν από περιοχές ελεγχόμενες από τους Χούθι στην Υεμένη», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») μέσω X (του πρώην Twitter).

«Οι πύραυλοι αυτοί σε εξέδρες εκτόξευσης ήγειραν άμεσο κίνδυνο για εμπορικά πλοία και σκάφη του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στην περιοχή», καθώς «θα μπορούσαν να εκτοξευθούν ανά πάσα στιγμή», συνεχίζει η ανακοίνωση, γεγονός που «ώθησε τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ασκήσουν το δικαίωμα και την υποχρέωσή τους να αμυνθούν».

«Θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε δράση για να προστατεύουμε ζωές αθώων ναυτικών», υπογράμμισε ο επικεφαλής της CENTCOM, ο στρατηγός Μάικλ Έρικ Κουρίλα, πάντα κατά το ανακοινωθέν.

Αξιωματούχος των Χούθι από την πλευρά του τόνισε σε δηλώσεις του στο Αλ Μασίρα ότι το κίνημα θα «συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο πλοία που κατευθύνονται σε λιμάνια της κατεχόμενης Παλαιστίνης, ανεξαρτήτως των όποιων αμερικανοβρετανικών επιθέσεων στην προσπάθειά τους να μας εμποδίσουν».

Στα ανοικτά της Υεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, οι αντάρτες, που πολεμούν εναντίον της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης για περίπου μιάμιση δεκαετία, εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον πλοίων που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ.

Λένε πως προχωρούν στις επιθέσεις αυτές σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, θύλακο που πολιορκεί και σφυροκοπεί ο στρατός του Ισραήλ έπειτα από την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Ο πολλαπλασιασμός των επιθέσεων των Χούθι οδήγησε τις τελευταίες ημέρες σε αμερικανικούς και βρετανικούς βομβαρδισμούς. Ο τρίτος κατά σειρά έγινε προχθές Τρίτη με στόχο 4 πυραύλους των ανταρτών στο έδαφος.

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ ίδρυσαν πολυεθνικό ναυτικό συνασπισμό για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θαλάσσια, κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδό από όπου διέρχεται περί το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

Μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες αποφάσισαν να αναστείλουν μέχρι νεοτέρας τα δρομολόγια των πλοίων τους μέσω Ερυθράς Θάλασσας εξαιτίας των επιθέσεων.

Οι αμερικανικές δυνάμεις και αυτές των συμμάχων τους στην περιοχή έχουν αναχαιτίσει και καταστρέψει επανειλημμένα πυραύλους και drones που εξαπολύθηκαν από την Υεμένη, όπου το κίνημα Ανσαραλά, ή Χούθι όπως είναι πιο γνωστό από το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, ελέγχει μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σανάα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

