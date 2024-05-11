Το τοπίο πίσω από τη Μόνα Λίζα του Λεονάρντο ντα Βίντσι έχει πυροδοτήσει ατελείωτες συζητήσεις, με ορισμένους ιστορικούς τέχνης να επιμένουν ότι η θέα στο φόντο είναι φανταστική και εξιδανικευμένη, ενώ άλλοι μιλούν για συγκεκριμένες τοποθεσίες στην Ιταλία.

Τώρα μια γεωλόγος και ιστορικός τέχνης της Αναγέννησης πιστεύει ότι έχει λύσει επιτέλους το μυστήριο σε έναν από τους πιο διάσημους πίνακες του κόσμου. Η Ann Pizzorusso συνδύασε τα δύο πεδία της τεχνογνωσίας της για να αποκαλύψει ότι ο Λεονάρντο ντα Βίντσι ζωγράφισε αρκετά γνώριμα χαρακτηριστικά της πόλης Lecco, στις όχθες της λίμνης Κόμο στην περιοχή της Λομβαρδίας της βόρειας Ιταλίας.

Η Pizzorusso έχει ταιριάξει τη γέφυρα του Λεονάρντο, την οροσειρά και τη λίμνη που φαίνονται στον πίνακα της Μόνα Λίζα με τη γέφυρα Azzone Visconti του 14ου αιώνα του, τις νοτιοδυτικές Άλπεις με θέα στην περιοχή και τη λίμνη Garlate, την οποία είναι γνωστό ότι επισκέφτηκε ο διάσημος ζωγράφος πριν από 500 χρόνια.

Οι ομοιότητες είναι αναμφισβήτητες, είπε. «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη με αυτό.»

Προηγούμενες θεωρίες από το 2011 ανέφεραν ότι η γέφυρα και οι δρόμοι που υπάρχουν στο φόντο είναι από το Bobbio, μια μικρή πόλη στη βόρεια Ιταλία, ενώ μια θεωρία του 2023 έλεγε ότι πρόκειται για μια γέφυρα που βρίσκεται στην επαρχία του Arezzo στην Ιταλία.



«Η τοξωτή γέφυρα ήταν πανταχού παρούσα σε όλη την Ιταλία και την Ευρώπη και πολλές έμοιαζαν πολύ. Είναι αδύνατο να προσδιοριστεί μια ακριβής τοποθεσία μόνο από μια γέφυρα. Όλοι μιλούν για τη γέφυρα και κανείς δεν μιλάει για τη γεωλογία.

«Οι γεωλόγοι δεν κοιτάζουν πίνακες και οι ιστορικοί τέχνης δεν κοιτάζουν τη γεωλογία», είπε η Pizzorusso. «Οι ιστορικοί τέχνης είπαν ότι ο Λεονάρντο χρησιμοποιούσε πάντα τη φαντασία του, αλλά μπορείτε να δείξετε αυτή την εικόνα σε οποιονδήποτε γεωλόγο στον κόσμο και θα πει αυτό που λέω για τον Lecco. Ακόμη και ένας που δεν είναι γεωλόγος μπορεί τώρα να δει τις ομοιότητες».

Σημείωσε ότι οι βράχοι στο Leccο είναι ασβεστόλιθοι και ότι ο Λεονάρντο απεικόνισε τα βράχια του σε γκρι-λευκό χρώμα – «που είναι τέλειο, γιατί αυτός είναι ο τύπος βράχου που υπάρχει εκεί».

Πρόσθεσε ότι, σε αντίθεση με την πόλη Lecco, ούτε η πόλη Bobbio ούτε η Arezzo έχουν λίμνη.



