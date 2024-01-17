Πακιστάν: Ανακαλεί τον πρεσβευτή του από το Ιράν, διώχνει τον Ιρανό πρέσβη

Το Πακιστάν ανακάλεσε τον πρεσβευτή του στην Τεχεράνη την Τετάρτη, μια μέρα αφότου το Ιράν εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές στο Πακιστάν, σύμφωνα με τις οποίες είχε στόχο βάσεις μιας μαχητικής σουνιτικής αυτονομιστικής ομάδας.

Το Ισλαμαμπάντ με οργή κατήγγειλε την επίθεση ως «κατάφωρη παραβίαση» του εναέριου χώρου του και είπε ότι σκότωσε δύο παιδιά.

Ειδικότερα, η Μουμτάζ Ζάχρα Μπάλοχ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, ανακοίνωσε ότι το Ισλαμαμπάντ ανακαλεί τον πρεσβευτή της χώρας στο Ιράν λόγω των επιθέσεων.

«Η απρόκλητη και κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Πακιστάν τη χθεσινή νύχτα από το Ιράν αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των σκοπών και αρχών του καταστατικού των Ηνωμένων Εθνών», είπε σε τηλεοπτικό διάγγελμά της.

Η Μπάλοχ πρόσθεσε ότι το Πακιστάν ζήτησε, επίσης, από τον Ιρανό πρεσβευτή, ο οποίος επισκεπτόταν την Τεχεράνη όταν σημειώθηκε η επίθεση, να μην επιστρέψει.

Το χτύπημα της Τρίτης στην νοτιοδυτική επαρχία του Μπαλουχιστάν του Πακιστάν έθεσε σε κίνδυνο τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο γειτόνων, αλλά και οι δύο πλευρές επέδειξαν αυτοσυγκράτηση σε περαιτέρω ένταση. Το Ιράν και το Πακιστάν διαθέτουν πυρηνικό οπλοστάσιο.

Η επίθεση απείλησε επίσης να πυροδοτήσει περαιτέρω τη βία στη Μέση Ανατολή, σε μια περιοχή στην οποία ήδη μαίνεται ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ιράν εξαπέλυσε επιδρομές αργά τη Δευτέρα στο Ιράκ και τη Συρία λόγω τις βομβιστικής επίθεσης αυτοκτονίας που ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος και σκότωσε πάνω από 90 ανθρώπους νωρίτερα αυτόν τον μήνα.



Πηγή: skai.gr

