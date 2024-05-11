Aποκλείστηκε από τον αποψινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision ο Ολλανδός καλλιτέχνης Joost Klein, μετά την καταγγελία που υπεβλήθη σε βάρος του για περιστατικό που έλαβε χώρα την Πέμπτη στα παρασκήνια του Malmo Arena.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, ο Joost Klein πάει σπίτι του μετά την καταγγελία που υπέβαλλε γυναίκα, μέλος του συνεργείου παραγωγής για απειλές που δέχθηκε από τον ίδιο.

Σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU), ανέφερε ότι «δε θα ήταν σκόπιμο να συνεχίσει στον διαγωνισμό» όσο διεξάγεται η νομική διαδικασία.

Η πρώτη αντίδραση στον αποκλεισμό του Joost Klein από τον τελικό της Eurovision, ήρθε σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων από τον τηλεοπτικό σταθμό Avrotros, που φιλοξενεί τον διαγωνισμό στην Ολλανδία, καθώς θεωρεί τον αποκλεισμό του Ολλανδού καλλιτέχνη «δυσανάλογο».

Το κανάλι ανέφερε σε δελτίο Τύπου που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βρήκε τον αποκλεισμό «δυσανάλογο» δηλώντας ότι η «απόφαση είναι σοκαριστική». «Λυπούμαστε βαθύτατα και θα επιστρέψουμε σε αυτό αργότερα», προσθέτει ο τηλεοπτικός σταθμός που αποτελεί μέρος του ολλανδικού δημόσιου συστήματος ραδιοτηλεόρασης.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της EBU:

«Ο Ολλανδός καλλιτέχνης Joost Klein δεν θα διαγωνιστεί στον Μεγάλο Τελικό του φετινού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Η σουηδική αστυνομία ερεύνησε μια καταγγελία που έγινε από μια γυναίκα μέλος του συνεργείου παραγωγής μετά από ένα περιστατικό μετά την εμφάνισή του στον Ημιτελικό της Πέμπτης το βράδυ. Ενώ η νομική διαδικασία ακολουθεί τον δρόμο της, δεν θα ήταν σκόπιμο να συνεχίσει στον Διαγωνισμό.

Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι, σε αντίθεση με ορισμένες αναφορές των μέσων ενημέρωσης και εικασίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυτό το περιστατικό δεν αφορούσε κανέναν άλλο ερμηνευτή ή μέλος της αντιπροσωπείας.

Διατηρούμε πολιτική μηδενικής ανοχής για ανάρμοστη συμπεριφορά στην εκδήλωσή μας και δεσμευόμαστε να παρέχουμε ασφάλεια και ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για όλο το προσωπικό του Διαγωνισμού. Υπό το πρίσμα αυτό, η συμπεριφορά του Joost Klein προς ένα μέλος της ομάδας θεωρείται ότι παραβιάζει τους κανόνες του Διαγωνισμού.

Ο Μεγάλος Τελικός του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα προχωρήσει πλέον με 25 τραγούδια που θα συμμετέχουν».

Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό θεωρούνταν από χθες αμφίρροπη καθώς η στάση του απέναντι στην ισραηλινή τραγουδίστρια ενόχλησε τους διοργανωτές στη συνέντευξη Τύπου των συμμετοχών που προκρίθηκαν στον τελικό. Υπενθυμίζεται ότι ο Joost κάλυψε το κεφάλι του με μια κόκκινη σημαία γιατί δεν ήθελε να φωτογραφηθεί μαζί με την ισραηλινή αποστολή – ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα. Στη συνέχεια, όταν η Εντέν Γκολάν αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου, για το αν η παρουσία της στον διαγωνισμό θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των αποστολών της είπε δηκτικά «γιατί όχι;».

