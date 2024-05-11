Οι παραγγελίες σε ηλεκτρονικά καταστήματα αφορούσαν σε επώνυμα προϊόντα που πωλούνταν σε δελεαστικές τιμές αλλά όταν άνοιγαν τα πακέτα οι αγοραστές διαπίστωναν ότι επρόκειτο για προϊόντα απομίμησης, φθαρμένα ή αντικείμενα ευτελούς αξίας. Από το Τμήμα Ασφαλείας Πολυγύρου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 12 ατόμων για 75 απάτες, που σημειώθηκαν από τον Μάρτιο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2024 σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, οι δράστες δημιουργούσαν ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης ρουχισμού, υπόδησης κ.ά., τα οποία διαφήμιζαν μέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης και άλλων ιστοσελίδων που είχαν δημιουργήσει για αυτόν τον σκοπό. Στα ηλεκτρονικά καταστήματα πουλούσαν δήθεν επώνυμα προϊόντα, κυρίως υποδήματα, ενδύματα, τσάντες και αρώματα, σε δελεαστικές τιμές, προκειμένου να πείσουν τα υποψήφια θύματά τους να προβούν σε ηλεκτρονικές παραγγελίες. Στη συνέχεια έστελναν τις παραγγελίες, συνήθως, με εταιρείες ταχυμεταφορών με πληρωμή μέσω αντικαταβολής, ωστόσο στο δέμα τοποθετούσαν προϊόντα διαφορετικά της παραγγελίας, όπως προϊόντα απομίμησης ή φθαρμένα προϊόντα ή αντικείμενα ευτελούς αξίας.

Από την έρευνα των αστυνομικών ταυτοποιήθηκε ο ρόλος του κάθε μέλους της εγκληματικής ομάδας (αρχηγικό μέλος, δικαιούχος ιστοτόπου, αποστολέας δεμάτων, δικαιούχος των ποσών της αντικαταβολής).

Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί ότι από τον Μάρτιο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2024 έχουν διαπράξει συνολικά 75 απάτες, καταφέρνοντας να αποσπάσουν χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 4.600 ευρώ. Συγκεκριμένα, διέπραξαν 46 απάτες στην Αττική, 15 στη Θεσσαλονίκη, τρεις στη Λάρισα, από δύο απάτες σε Αιτωλοακαρνανία και Χαλκιδική, καθώς και από μία απάτη σε Αργολίδα, Δωδεκάνησα, Εύβοια, Ημαθία, Ιωάννινα, Ξάνθη και Πέλλα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών τους όσο και για τυχόν συμμετοχή τους σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

