Ο φετινός διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision επισκιάζεται όλο και περισσότερο από τις διαμαρτυρίες για τη συμμετοχή του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου του στη Γάζα. Αλλά οι διαμάχες συχνά ακολουθούν τον διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού. Ας δούμε, λοιπόν, κάποια ευτράπελα που έχουν συμβεί σε αυτό τον διαγωνισμό.

Εισβολέας στη σκηνή διακόπτει τη SuRie

Το 2018 ένας άνδρας εισέβαλε στη σκηνή στη Λισαβόνα και φώναξε: «Ναζί των μέσων ενημέρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου, απαιτούμε ελευθερία». Αργότερα αναφέρθηκε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να διακόψει τις μεταδόσεις των National Television Awards και του The Voice. Στη SuRie προσφέρθηκε η ευκαιρία να ερμηνεύσει ξανά το τραγούδι στο τέλος του τελικού, αλλά αρνήθηκε.

Τι έγινε με τη συμμετοχή της Ουκρανίας στον διαγωνισμό

Το 2019, η Ουκρανία αποσύρθηκε από τον διαγωνισμό, αφού η καλλιτέχνιδα που επιλέχθηκε να την εκπροσωπήσει, η Maruv, αρνήθηκε να υπογράψει συμφωνία που την υποχρέωνε να μην περιοδεύσει στη Ρωσία ως μέρος της αποδοχής της υποψηφιότητας. Με τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μετά τη μονομερή προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014, δύο δυνητικοί αντικαταστάτες αρνήθηκαν επίσης τη συμφωνία και η Ουκρανία αποσύρθηκε.

Το τραγούδι «Dancing Lasha Tumbai» της Ουκρανίας προκαλεί αναστάτωση, 2007

Πολλοί θυμούνται το «ζίμπεν ζίμπεν αλουλού», λίγοι όμως το όνομα του ερμηνευτή του στη Eurovision του 2007. Πρόκειται για τη Βέρκα Σερντιούτσκα, κατά κόσμον Αντρέι Μιχαήλοβιτς Νταλίνκο, έναν εκκεντρικό Ουκρανό που επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει τη χώρα του στον κορυφαίο ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων από τους Ουκρανούς εθνικιστές και διανοούμενους, αλλά και πυροδοτώντας ένα παρ’ ολίγον… διπλωματικό επεισόδιο.

Το τραγούδι «Dancing Lasha Tumbai» προκάλεσε αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο οι στίχοι του «Lasha Tumbai» ακούγονταν σαν «Russia goodbye» όταν τραγουδιόταν στο ρεφρέν.

«Πόρτα» στη Γεωργία λόγω αναφοράς στον Βλαντιμίρ Πούτιν, 2009

Οι διοργανωτές της Eurovision αρνήθηκαν να δεχτούν τη συμμετοχή της Γεωργίας το 2009, όταν η χώρα προσπάθησε να στείλει ένα τραγούδι με τίτλο «I Don't Wanna Put In» των Stephane και 3G. Θεωρήθηκε ότι αποτελούσε υποτιμητική αναφορά στον πρόεδρο της Ρωσίας.

Το Ισραήλ αποκηρύσσει το τραγούδι του, 2000

Η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision το 2000, με το «Same'ach» των Ping-Pong, αποκηρύχθηκε από την Ισραηλινή Ραδιοτηλεοπτική Αρχή, αφού το συγκρότημα παρουσίασε συριακές σημαίες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του τραγουδιού τους, το οποίο αφορούσε μια Ισραηλινή γυναίκα από ένα κιμπούτς που είχε σχέση με έναν άνδρα από τη Δαμασκό.

Το τραγούδι της Πορτογαλίας χρησιμοποιήθηκε για να προκαλέσει στρατιωτικό πραξικόπημα, 1974

Δεκαεννέα ημέρες μετά τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision του 1974 στο Μπράιτον, η συμμετοχή της Πορτογαλίας, με το «E Depois Do Adeus» του Paulo de Carvalho, χρησιμοποιήθηκε για να ειδοποιήσει επαναστάτες λοχαγούς και στρατιώτες να ξεκινήσουν το στρατιωτικό πραξικόπημα που είναι γνωστό ως «Επανάσταση των Γαρυφάλλων». Η κίνηση που «έριξε» τη χούντα της Πορτογαλίας, έμεινε στην ιστορία με το όνομα «Επανάσταση των Γαρυφάλλων», καθώς οι χιλιάδες Πορτογάλοι που ξεχύθηκαν στους δρόμους προέτρεψαν τους κυβερνητικούς στρατιώτες να ενωθούν με τους επαναστάτες και να βάλουν στις κάννες των όπλων τους από ένα κόκκινο γαρίφαλο σε ένδειξη ειρήνης και συμφιλίωσης.

Φήμες για νοθεία ψήφων του στρατηγού Φράνκο, 1968

Το 1968, ο Cliff Richard ήρθε δεύτερος πίσω από την ισπανική συμμετοχή, «La La La La», ένα αποτέλεσμα που πυροδότησε φήμες για νοθεία της ψηφοφορίας από τον στρατηγό Φράνκο. Το 2008, αφού ένα ισπανικό ντοκιμαντέρ παρουσίασε περισσότερα στοιχεία για την πίεση που είχε ασκηθεί στο υψηλότερο επίπεδο, ο Richard δήλωσε ότι 40 χρόνια μετά θα ήταν ακόμα ωραίο αν κάποιος επικοινωνούσε μαζί του και του έλεγε: «Cliff, τελικά κέρδισες αυτό το καταραμένο πράγμα».

Πηγή: skai.gr

